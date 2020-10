Recenze GoPro HERO9: Dokázalo GoPro opět vylepšit nejlepší akční kameru na světě?

Stejně jako každý rok, i letos je tu nová kamera od společnosti GoPro a je jasné, že recenze GoPro HERO9 na sebe nemohla nechat dlouho čekat. Uvidíme, zda nešije výrobce kamery takříkajíc horkou jehlou a zda i při každoroční frekvenci vydávání dokáže kamera přinést dostatek novinek, aby stála za koupi nejen těm, kteří chtějí svoji první akční kameru, ale především pak těm, kteří mají jednu z předešlých generaci GoPro. Pojďme se tedy podívat na recenzi GoPro HERO9 Black.

První věcí, které si všimnete a určitě oceníte je to, že tentokrát vám kamera dorazí rovnou v pevném textilním obalu. Ten můžete nadále využívat jako pouzdro pro kameru a množství příslušenství. Jedná se o obal, který GoPro samostatně neprodává, ovšem kvalitativně je stejný jako ty, jenž jsou v nabídce samostatně. Jedná se o zajímavé zpříjemnění koupě, díky kterému ušetříte pár stovek korun za obal, který byste stejně museli koupit, pokud plánujete s GoPro cestovat. Součástí balení je kromě GoPro HERO9 a obalu také USB/USB-C kabel, dvojice držáků s M3 nálepkou, upevňovací matice a samozřejmě také veškeré potřebné dokumenty a několik nálepek.

Design kamery je na první pohled velmi podobný designu HERO8, ovšem přece jen nabízí několik změn. Tou první, která je viditelná na první pohled, je velikost. GoPro HERO9 je zhruba o čtvrtinu větší ve všech směrech než HERO8. S tím souvisí i fakt, že pokud vám nestačí 10metrová voděodolnost, kterou HERO9 disponuje, a chcete použít ochranný obal, díky kterému se můžete potápět ještě hlouběji, musíte koupit nový. Nic kromě příslušenství do výsuvných nožiček, kterými se kamera připevňuje k držákům, totiž není mezi HERO8 a HERO9 zpětně kompatibilní. Na první pohled si všimnete také krytu objektivu, který je opět možné vyměnit!

Pro mnoho lidí byl právě integrovaný kryt objektivu u HERO8 důvodem, proč si tuto kameru nepořídili. V momentě, kdy jste jej poškrábali nebo nedej bože praskli, jste měli zkrátka smůlu. Nově stačí za pár stovek koupit nové sklíčko a můžete natáčet dál. HERO9 působí robustnějším a pevnějším dojmem než její předchůdce. Tlačítka jsou více vystouplá a nahmatat je v rukavicích je tak ještě snadnější než kdy předtím. Samozřejmě nechybí ani integrované nožičky, kryt baterie, který je opět celý vyjímatelný, a nově přibyl také výřez pro připojení media modulů.

To, o čem se v souvislosti s GoPro HERO9 nejvíc mluví, je přední displej. Než se k němu dostaneme, rád bych se podíval také na zadní displej. Ten se zvětšil sice na první pohled pouze nepatrně, ovšem i zvětšení o zhruba 10 % je při používání kamery skvělé. Při nastavování a práci s dipsplejem si většího displeje okamžitě všimnete a vše se dělá mnohem pohodlněji než u HERO8. Pokud máte obě kamery současně, uvědomíte si, o jak moc pohodlnější je větší displej. Jeho vlastnosti se jinak nezměnily, stále má skvělý kontrast a jemné rozlišení. Jediný problém, kterým zadní displej trpí, je horší citlivost na doteky. Naštěstí se to nezdá jen mě, ale i lidem z GoPro, kteří již oficiálně oznámili, že tuto negativní vlastnost displeje opraví pomocí aktualizace firmware.

*Na Red Bull ringu jsem použil nastavení 4K 60FPS a maximální možnou úroveň stabilizace

Nyní se již pojďme podívat na přední displej, který je poprvé v historii GoPro barevný a nabízí mimo jiné také živý náhled. Přední displej si můžete nastavit v několika režimech a pokud se bojíte například jeho zrcadlení pokud natáčíte přes sklo, bát se nemusíte – můžete jej totiž zcela vypnout. Kromě vypnutí máte možnost nastavit na displeji zobrazení hodnot, ve kterých právě natáčíte nebo fotíte, tedy režimu kamery, stejně jako u předchozích verzí GoPro s monochromatickým předním displejem.

V dalším režimu pak máte možnost sledovat video tak, jak jej skutečně pořizujete, tedy s ohledem na poměr stran. Poslední režim pak slouží jako živý náhled bez jakýchkoli dalších informací, kdy vidíte přes celý displej jen to, na co se kamera právě dívá. Právě možnosti nastavení se mi líbí na displeji nejvíc. Pokud jej totiž stejně jako já nikdy v životě nepoužijete, tak jej jednoduše vypnete a šetříte baterii. Pokud naopak chcete například vlogovat a potřebujete se vidět, máte možnost. Jediné, co nelze nastavit zvlášť pro zadní a přední displej je jejich jas. Ten se nastavuje pro oba displeje najednou.

Co se záznamu videa týká, nabízí HERO9 dvě zásadní novinky. Tou první je možnost pořizovat záběry v rozlišení 5K při 30 snímcích za vteřinu. Je sice skvělé přijít s 5K rozlišením dřívnnež jakákoli jiná konkurence na trhu, ale ruku na srdce, vážně chcete sledovat záběry z akční kamery v třiceti snímcích za vteřinu? Osobně preferuji 4K a 60 snímků, což však nabízí i HERO8. Rozlišení 5K je skvělé zejména pokud máte například 5K iMac, ovšem v momentě, kdy jej chcete ukázat kamarádům, máte stejně smůlu. YouTube bohužel podporuje maximálně 4K rozlišení a tak budete své záběry muset posílat na Vimeo. Ostatní rozlišení a počty snímků za vteřinu se oproti předchozí generaci nijak nezměnily. Považovat však 5K rozlišení primárně za funkci určenou k natáčení do 5K by byla chyba. To, co umí 5K rozlišení je především stabilizace, jenž vzniká ořezem. Pokud máte maximálně 5K rozlišení, můžete ořezávat video i při 4K záznamu a mít tak perfektně stabilizovaný záznam.

Maximum, které kamera umí (co se technických nastavení týká), je 5K při 30 snímcích za vteřinu s Hypersmooth stabilizací zapnutou na boost mód, tedy nejvyšší formou stabilizace, kterou kamera bez objektivu Max Lens umí. V rámci 4K rozlišení se bohužel nic nezměnilo a stejně jako GoPro HERO8 umí i devítka opět maximálně 60FPS a samozřejmě i zde, lze využít maximální možnou úroveň stabilizace. Natáčet však ve 4K slow-motion videa se kamera zatím nenaučila. Abyste mohli využít 120 snímků za vteřinu, musíte přepnout na 2.7K a pokud pak chcete rovnou 230 snímků za vteřinu, musíte využít maximálně Full HD, tedy 1080p rozlišení. Co se obrazu týká, mám pocit, že ve srovnání s předchozí generací se příliš nezměnil. Jediné, v čem pociťuji změnu, jsou opravdu o trošku jasnější barvy, než nabízela předchozí generace. Ovšem občas, obzvlášť v přesvícených scénách jsou barvy až moc světlé.

Druhou novinkou, co se natáčení týká, je příchod nové generace stabilizace Hypersmooth 3.0 a hlídání horizontu, což souvisí právě s rozlišením 5K. Za mě osobně se jedná o největší posun, který celá kamera nabízí. Pokud zapnete obě funkce najednou a jako bonus připojíte ke kameře objektiv MAX Lens Pro, pak si troufám říct, že budete na trhu hledat jen velmi těžko gimbal, který by dosáhl podobné úrovně – samozřejmě, pokud se nebavíme o profesionálních řešeních. Pokud jste až doposud stále potřebovali nějaké dodatečné příslušenství ke stabilizaci obrazu, nyní na něj můžete zapomenout. Úroveň stabilizace je neskutečná a díky hlídání horizontu, které nově umí sama kamera bez nutnosti připojení k aplikaci, můžete dělat skutečně psí kusy a obraz se ani nehne. Je však důležité dobře zvážit, kdy tuto funkci použijete. Pokud ji totiž použijete například při záběrech z auta nebo z kola, bude mít divák pocit, že se vlastně vůbec nehýbete. Filmový zážitek je strašně fajn, ovšem je potřeba s ním nakládat uváženě a na některé záběry se vyloženě nehodí. Celkově pak kamera nabízí daleko lepší možnost pořídit záběr i v případě, kdy natáčíte opravdové šílenosti. Natáčet kamaráda, se kterým sjíždíte čerstvým prašanem už nebude žádný problém.

Zajímavou novinkou je také funkce Timewrap 3.0, která vám umožní natáčet časosběrná videa, ze kterých můžete okamžitě přejít do natáčení v reálném čase a vrátit se zpět do časosběru. Pokud tak například chcete ukázat kamarádům kompletní zážitek z vašeho dne v bike parku, máte možnost natočit v časosběru cestu lanovkou nahoru ke sjezdu a poté bez jediného střihu přejít na real time natáčení sjezdu dolů a opět přepnout do časosběru, až zase sednete na lanovku. GoPro vytvoří jeden nepřerušovaný záběr. Kameru můžete také použít jako webkameru, ovšem to umí také její předchůdce. Webcam mód pak funguje díky aplikaci od GoPro jak na PC, tak i na Macu.

GoPro nově nabízí možnost pořízení 20 Mpix fotografie, oproti 12 MPix z předchozí generace HERO8. Papírově je to obrovský skok kupředu. Kromě toho, že je zde větší čip, je zde hlavně věc, kterou Apple poměrně detailně prezentoval u svého posledního iPhone 12 Pro. Kamera totiž umí kromě klasického HDR udělat také něco, co GoPro označuje jako SuperPhoto. Jedná se přitom o fotografii, která je dopočítána pomocí algoritmu. Ten samozřejmě není na úrovní toho, co používá Apple. Ani výkon procesoru v GoPro není na úrovni procesoru v iPhone, ale princip je stejný. GoPro tedy to, co nedokáže zachytit kamera pomocí svého hardware v případě fotografií dopočítává pomocí výkonu procesoru. Fotografie jsou velmi pěkné a konečně je možné se na ně spolehnout i při horším počasí, kdy barvy působí velmi přirozeně a nejsou přepálené. Rozdíl oproti předchozí generaci GoPro je sice značný, ovšem stále si neumím představit, že bych používal GoPro jako fotoaparát. Osobně GoPro vnímám výhradně jako kameru a kromě této recenze jsem s ní snad v životě neudělal jedinou fotografii.

Jednou z věcí, které mi na GoPro nejvíc překážely již několik generací je výdrž baterie. Při záznamu ve 4K a 60FPS nebyl problém, abych na okruhu, kde kameru primárně používám, vybil baterku dřív, než mi došel benzín nebo dech. Ve výsledku jste byli schopni se s výdrží baterie v tomto rozlišení a se zapnutou stabilizací přiblížit zhruba hodině záznamu. GoPro HERO9 jsem vzal s velkým očekáváním minulý víkend na Red Bull Ring, kde jsem natáčel ve 4K /60FPS / WIDE a s maximální mírou stabilizace, kterou HERO9 označuje jako Boost hypersmooth. Bohužel jsem byl nemile překvapen, kamera vydržela při tomto nastavení necelou hodinu a upřímně nedokážu pochopit recenze, kde se lidé rozplývají nad tím, že se výdrž baterie zlepšila. Pokud nastavíte parametry na nižší nastavení, pak ano, dostanete se zhruba k o 20 % delší výdrži baterie. Ovšem to v případě, kdy nastavíte vše na stejné hodnoty, jaké nabízí HERO8. Je však otázkou, zda si novou kameru nepořizujete hlavně proto, abyste mohli využít vše nové, co přináší. Pokud tedy využijete jak rozlišení, tak stabilizace v nejvyšší možné míře, kterou HERO9 disponuje, musíte počítat s tím, že se vám kamera po hodině používání vypne. GoPro samozřejmě není kamera, kterou používáte neustále, ale většina lidí ji zapíná jen v případě, kdy jde do akce, ať už je to v jejich případě cokoli. Bohužel i tak mi připadá výdrž baterie skutečně velmi nízká a bez druhé baterie se rozhodně neobejdete.

Bohužel s novou baterií je spojena i jedna negativní vlastnost. Většina lidí si ke GoPro kvůli její slabé výdrži dokupovala vždy alespoň jednu baterii navíc, většinou pak ve výhodném balení nabíječky a baterie dohromady. Díky nabíječce od GoPro můžete nabíjet současně dvě baterie najednou. Bohužel je nyní můžete vyhodit, jsou vám totiž úplně k ničemu. I když na to GoPro příliš neupozorňuje a na jejich webu musíte skutečně velmi dobře hledat, abyste na tuto informaci narazili, nejsou baterie z předchozích kamer kompatibilní s GoPro HERO9. Když jste přecházeli z HERO7 na HERO8, mohli jste si všimnout, že k HERO8 dostanete baterii s modrým označením. Tu kamera vyžadovala pro funkci Hypersmooth. I starší baterii bylo možné použít, ovšem bez aktivní stabilizace obrazu. Nyní máte zkrátka smůlu, jelikož se baterie mezigeneračně liší rozměry. Novinka přichází s o něco málo větší baterií. Za mě osobně je to velká škoda, protože zrovna další baterie a nabíječka jsou tím, co si dokupovala skutečně většina uživatelů a nyní mohou nakupovat znovu.

Když už jsme u těch stížností, nemohu si odpustit ani další dva problémy, které jsem s novinkou od GoPro zažil. Když jsou na Red Bull Ringu volné jízdy dvakrát do roka a vám se už podaří ulovit dva sloty pro sebe, pak chcete mít o své jízdě všechna data co nejpodrobněji. Samozřejmě jsem měl zapnutý Laptimer a také jsem testoval hodinky Garmin MarQ Drive, ovšem i tak mě večer po návratu domů neskutečně rozčílilo, že ani jedna z GoPro, co jsem používal, nechytila signál GPS. Zkrátka GoPro funguje i ve verzi HERO9 tak, že pokud chcete mít ve svém záznamu data z GPS, musíte nejprve GPS vypnout a poté zapnout, aby se na 100 % chytila, a poté máte jakou takou jistotu, že data na záznamu budou. Bohužel, i když mám GPS zapnutou, jsem ji před jízdou opět nevypl a nezapl a tak data z GPS na záznamu zkrátka nemám. Problém s GPS měla i HERO8 a jak je vidět, za rok se to zkrátka GoPro nepodařilo opravit a vy tak můžete snadno dopadnout jako já a přijít o záznam dat z událostí, které se neopakují zrovna každý den.

Další výtka pak souvisí s rozdělováním souborů. I když natáčíte jeden nepřerušovaný záznam, jakmile přesunete soubory z kamery do Macu, zjistíte, že máte několik záznamů, jejichž maximální velikost je 4GB. To souvisí s tím, že GoPro používá stále souborový systém FAT32 a vy tak musíte opět soubory spojovat v editačním nástroji, abyste vytvořili jeden celý záběr. Tímto problémem však trpí většina kamer a je otázkou, zda to považovat za chybu. Je však jasné, že se jedná o další věc, která vás zkrátka bude při editaci zdržovat.

Kromě výše uvedených novinek najdete v GoPro HERO9 také další drobné změny oproti předchozí verzi, jako je například možnost nastavit čas, kdy má kamera začít natáčet nebo čas, kdy naopak natáčení ukončí. Máte možnost také využívat samostatně hypersmooth stabilizaci a hlídání horizontu. Nově lze ke kameře také přidělat příslušenství z řady Media Mod s tím, že jej připevníte na tělo kamery pevněji než kdy dřív a stane se z něj spolu s HERO9 jednotný celek. Mezi novinky pak patří také možnost dokoupit si za zhruba dva a půl tisíce korun speciální čočku s názvem Max Lens Mod, která umožňuje ještě dokonalejší stabilizaci a možnost otáčet kameru o 360 stupňů při zachování horizontu. Tím však výčet novinek končí. Co se týká například zvuku, osobně žádný významný rozdíl oproti předchůdci nepozoruji a pokud chcete mít kvalitní zvuk, stále budete muset sáhnout po externím mikrofonu.

GoPro HERO9 je tou nejlepší akční kamerou na světě, ovšem nutno podotknout, že druhé místo patří také GoPro, jen s označením HERO8. Změn, které se podařilo mezigeneračně udělat, je poměrně málo a záleží především na tom, jakým způsobem kameru používáte a zda je dokážete využít a ocenit. Pokud máte GoPro HERO6 a starší, pak vám mohu přechod jen a jen doporučit. V momentě, kdy vám doma leží HERO7 nebo dokonce HERO8, pak záleží především na tom, zda si dokážete sami odůvodnit, že nové funkce využijete.