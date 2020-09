Unboxing GoPro HERO9 Black v podání LsA

Kdyby před rokem nepředstavilo GoPro model HERO8, dnes by tento článek vůbec nevznikl. Do té doby jsem totiž měl HERO7 a byl jsem nad míru spokojen se vším, co kamera nabízí. Nechal jsem se však „ukecat“ tím, že na novou verzi mohu přejít za pár korun, když prodám sedmičku a bohužel jsem přešel. Všechny GoPro, co jsme do té doby měl, se mi líbily a splňovaly vše, co jsem od nich očekával. Ovšem osmička mi vůbec v ničem nevyhovovala a i když se toho na první pohled oproti předchozí generaci nezměnilo mnoho, osobně jsem si na změny nezvykl a k tomu všemu se mi ani za rok nepodařilo pořádně rozchodit GPS. Když tedy před pár dny GoPro představilo zbrusu nový model HERO9 Black, který nabízí řadu novinek, neváhal jsem.

Dnes se podíváme na to, co najdete v balení GoPro HERO9 Black a také na to, co nabízí balíček, který můžete nyní výhodně objednat přímo na Gopro.com za cenu 379€. Jeho součástí je kamera, SanDisk Extreme 32 GB SDHC paměťová karta a roční předplatné GoPro plus, které využijete jednak v rámci software, kdy máte k dispozici množství hudebních podkladů a efektů navíc, oproti zdarma dostupné verzi software, ale získáte tím také neomezené úložiště dat na cloudu GoPro. Kromě toho je k dispozici také možnost nakoupit příslušenství pro kameru za cenu až o 50 % levněji než je standardní cena a v případě, že se vaše kamera rozbije, zdarma ji GoPro vymění bez otázek za novou. Poštovné je u tohoto balíčku zdarma a jak do ČR, tak i SR posílá GoPro kameru ze skladu z EU, tedy daň a clo je již v ceně. Kamera vám dojde UPS do dvou až tří pracovních dní stejně jako dnes nám.

Mezi největší novinky v balení GoPro patří obal, ve kterém vám kamera dorazí. Vůbec poprvé totiž již v základní edici kamery získáte textilní pevné ochranné pouzdro, do kterého dáte nejen kameru, ale také řadu příslušenství. Pouzdro sice bohužel neobsahuje žádné přihrádky, jako ty, které si můžete od GoPro koupit samostatně, ale i tak je to řešení, které rozhodně potěší a získáte tak přece jen něco navíc. V pouzdře najdete samotnou GoPro HERO9 Black, USB-C kabel pro nabíjení a synchronizaci, baterku s modrým označením, kterou kamera potřebuje pro využití stabilizace, jeden nalepovací držák na kameru a samozřejmě také montážní klip, kterým kameru připevníte k dalšímu příslušenství. Součástí balení je také návod, informace o vašem předplatném a trojice povedených nálepek. Už nyní začínáme pomalu, ale jistě pracovat na recenzi, kterou na LsA najdete v nejbližších týdnech.