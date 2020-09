GoPro představilo GoPro HERO9 Black s 5K rozlišením

Společnost GoPro dnes poměrně nečekaně představila zbrusu novou kameru GoPro HERO9 Black, která jako první v historii GoPro nabídne záznam videa v rozlišení 5K. O to se postará 14,7MP čip, který umí samozřejmě natáčet také do 4K, 2,7K, 1440p a 1080p. Při rozlišení 5K je maximální frekvence snímků 30 za vteřinu, ostatní rozlišení nabízí stejnou frekvenci snímků jako GoPro 8. Mezi další novinky patří zbrusu nový přední displej, který je možné nově používat stejně jako standardní zadní displej a vidět v něm kromě nastavení kamery také živý náhled. Doposud bylo možné využívat přední displej, který byl monochromatický pouze ke kontrolování stavu kamery. Přední display tak nově může posloužit také pro video vlogování. Kamera by měla podle tvrzení GoPro nabídnout o 30% delší výdrž baterie, což jistě přijde vhod, vzhledem k tomu, že GoPro 8 měla problém dostat se na 90 minut záznamu a často se mi vypla již po 60 minutách.

Kamera je stejně jako její předchozí generace vodotěsná do hloubky 10 metrů a se speciálním krytem až do 30 metrů. Baterie jsou kompatibilní s předchozími generacemi kamer s tím, že pro použití stabilizace HyperSmooth 3.0 je opět nutné mít baterii s modrým označením. Starší baterie je sice možné použít, ovšem stabilizace není při jejich použití dostupná. Kamera je stejně jako její předchozí verze kompatibilní s takzvanými Media módy, které umožňují připojení osvětlení, mikrofonu a dalšího příslušenství od GoPro.

Standardně kamera samozřejmě obsahuje integrovaný objektiv, tak jak jsme u GoPro zvyklí. Nově je však možné k ní také za 99€ dokoupit takzvaný Max Lens Mod, což je přídavný objektiv, jenž by měl nabídnout naprosto nevídanou úroveň stabilizace, kterou samotné GoPro označuje jako stabilizaci, kterou není možné ničím rozhodit. Objektiv navíc nabízí široký záběr až 155 stupňů. Max HyperSmooth, jak se stabilizace označuje je možné využívat až pro rozlišení 2,7K při frekvenci 60 snímků za vteřinu. Objektiv je kompatibilní pouze s Hero9. Cena samotné kamery je 529€, ovšem aktuálně je k dispozici ve velmi zajímavém balíčku, kdy kameru, včetně paměťové kartySanDisk Extreme® 32 GB microSDHC a ročního předplatného GoPro+ můžete zakoupit za 379€ a to včetně poštovného do ČR.