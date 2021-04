Recenze Apple Pro Stand: Skutečný high-tech u vás doma

Pokud jste četli některé mé recenze na Apple produkty, pak víte, že i když jsem fanoušek, který Apple miloval tak moc, až založil LsA, tak se nebojím kritiky. Proto bych vás chtěl hned na úvod poprosit o shovívavost – tentokrát totiž budu naopak pět chválu a obdiv na to, co Apple dokázal vyrobit a jak daleko byl schopen zajít. Ano, řeč bude pro někoho o kusu hliníku za 29 tisíc korun, ale pro mě osobně je řeč o něčem, co jsem nikdy netušil, že budu mít na svém stole a ano, následující řádky jsou sice objektivní, ale přiznávám, že v nich bude cítit detská radost, nadšení a zejména pak fanouškovství.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Celkový dojem začíná samotným balením. Stejně jako v případě monitoru, i zde se setkáme s látkovým poutkem pro pohodlné přenášení, které je integrováno přímo do krabice. Jakmile krabici otevřete, stačí zatáhnout za poutko a vytáhnout vrchní část vnitřního tubusu, který tvoří téměř polovinu váhy celého balení. Ten je tvořen z recyklované lepenky a stará se o to, aby byl Pro Stand v naprostém bezpečí. Samotný stojan lze následně vytáhnout z krabice, ve které ve spodní části najdeme pevnou kartonovou obálku, v níž se nachází dvojice menších knih věnovaných stojanu. Zpracováním odpovídají knize, kterou Apple prodával ve svých Apple Storech po celém světě. Jedna příručka je v češtině a druhá v angličtině. Záměrně říkám, že se jedná o knihy, jelikož jsou v pevné vazbě a najdete v nich lesklé fotografie a povídání o tom, co vše stojan umí a proč jej Apple vyrobil tak, jak jej vyrobil. Celkově je balení na té nejvyšší úrovni a i když jsem měl od Applu téměř vše, co za posledních patnáct let vydal, musím říct, že ani jeden produkt ve mě co se balení týká nezanechal tak dobrý dojem jak Pro Stand a samozřejmě také samotný display.

Asi většina z vás, kteří nyní čtete tento článek, někdy viděla nebo vlastnila iMac. Sám jej používám už zhruba sedm let jako svůj hlavní počítač a nedávno jsem psal recenzi nejnovější generace iMacu, kterou jsem si pořídil. Věřím, že se všichni shodneme na tom, že je to prémiový kousek elektroniky, který vám již samotným balením, zpracováním a kvalitou použitých materiálů dává jasně najevo, že se jedná o něco výjimečného a luxusního. Já osobně tak iMac vnímám na 100 % a přirovnal bych jej například k eskovému Mercedesu nebo sedmičkovému BMW. Pak ale najednou uvidíte balení Pro Stand, vezmete jej do ruky a prohlédnete si, jak je zpracovaný a v ten moment vám dojde, že máte co do činění s něčím na jiné úrovni. S něčím, co zpracování, balení a kvalitu iMacu překonává o třídu. Ano, může se to zdát skutečně zvláštní, obzvlášť v situaci, kdy se bavíme, jak by mnozí řekli, o kousku hliníku.

Abych to co nejlépe přiblížil, představte si, že jezdíte v eskovém Mercedesu nebo sedmičkovém BMW. Pro naprstou větišnu lidí je to ztělesnění luxusu a nutno podotknout, že mají pravdu. Vzhledem na cenu těchto vozů je to skutečně luxus. Když pak však sednete do Bentley nebo Rolls-Royce, tak zjistíte, co to skutečně znamená luxus. Jaké to je, když se s vámi pohne Phantom a vy zjistíte, že jedete až podle toho, že při pohledu z okýnka vidíte pohyb. Tedy alespoň takový zážitek jsem měl při prvním svezení já a věřím, že každý, kdo měl možnost to vyzkoušet, je na tom velmi podobně. Začnete si všímat těch nejmenších detailů a toho, že luxus je i tam, kde to v BMW nebo Mercedesu již považují za něco, co není potřeba. Tak přesně toto je rozdíl mezi podstavcem od iMacu a Apple Pro Stand.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Opět chápu, že to mnoha lidem bude znít divně, ale jakmile stojánek poprvé spatříte, nebudete si jeho cenu příliš připouštět, protože uvidíte něco, co lze doslova označit za high-tech. Máte pocit, že jste se ocitli ve vývojovém centru NASA, SpaceX nebo Boston Dynamics. Zkrátka vidíte něco, co je tak precizní, detailní a tak dokonale zpracované, že když si uvědomíte, že se vlastně skutečně jedná pouze o stojánek monitoru, tak si tak nějak až říkáte: „sakra proč“. Proč tomu dal Apple až takovou práci, vždyť tohle by mělo být na vesmírné lodi, ne u vás doma na stole.

Samotné masivní tělo Pro Stand je tvořeno jedním kusem hliníku, který je zhruba třikrát tlustší než v případě iMacu. Celý Pro Stand váží 4,3 kilogramu a drtivou většinu této váhy tvoří právě samotné tělo stojanu. Díky tomu máte jednak jistotu, že váš drahocenný Pro Display XDR jen tak nespadne ze stolu, ale hlavně i vizuálně vidíte, že Pro Stand se zkrátka k tak obrovskému monitoru hodí. Ve svislé části samotného těla je pak otvor pro cable managment, ovšem ten drtivá většina lidí využije stejně jen na dva excelentně zpracované kabely od samotného monitoru. Díky tomu, kde je otvor umístěn, neuvidíte kabeláž v žádné poloze, do které monitor dáte. Na samotné základně je pak pohyblivá část, která je právě tím, co vypadá jak z nejnovějších záběrů robotů z té nejmodernější továrny na světě.

Na konci pohyblivé části Pro Stand je magnetický konektor, který na vás na první pohled působí malým dojmem a tak nějak si říkáte, jak to vlastně celé funguje. Konektor je magnetický a kromě magnetu obsahueje také trojici výčnělků. Jakmile přiblížíte dvanáct kilogramů vážící Pro Display XDR k magnetickému konektoru Pro Stand, monitor se sám nacvakne na stojan a vy jen pomocí zámečku na zadní části monitoru celý systém uzamknete. Jednoduché jak facka. Stojan umožňuje, abyste v něm s monitorem otáčeli, můžete jej tak mít jak ve svislé, tak horizontální poloze. Stačí jen povolit zámeček, otočit monitor do požadované polohy a zase zamknout, vše trvá vteřiny.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Otáčení monitoru stejně jako jeho polohování v rámci nastavení výšky je až neuvěřitelně snadné a vůbec nechápu, jak to Apple dělá, ale váhu dvanáct kilogramů dokážete pohnout jedním prstem. Monitor na stojanu je možné nastavit výškově s tím, že v určitých polohách dochází také k tomu, že se mírně přihližuje. Pokud navíc nemáte dokonalou rovinu nebo chcete mít více monitorů vedle sebe, pak je možné zhruba o 2 stupně s monitorem pohybovat v rámci horizontu i se zamknutým zámečkem. Díky tomu je možné jej například dokonale napasovat k iMacu. Jediné, co mi přijde škoda, je to, že stoprocentní rovinu si zkrátka musíte tak nějak najít sami, protože právě díky možnosti pohybu monitoru není jednoznačně definována poloha, kdy je zcela v rovině. Celý pohyb je jednoduchý a působí skutečně až magickým dojmem, kdy máte obrovský monitor, vážící více než deset kilogramů a můžete s ním pohybovat zcela bez námahy.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěrem bych chtěl jen dodat, že Apple ztvořil jedinečný kousek, který představuje současné ztělesnění high-tech. Plně chápu, že to pro spoustu lidí může být jen stojan na monitor a při ceně 29 tisíc korun jen vyhozené peníze. Já mezi ně však nepatřím a Rolls-Royce pro mě nikdy nebude jen auto, které vás doveze z bodu A do bodu B stejně jako Fabia. Pokud jste na tom stejně, pak věřím, že jej na 100 % oceníte. Hodnotit na závěr, zda si jej máte nebo nemáte kupovat je v tomto případě tak trošku zbytečné. Já jsem nadšený z toho, že mohu mít tento kousek již pár měsíců na stole a věřím, že to zároveň bude kousek „elektroniky“, který mi na něm vydrží déle než jakýkoli jiný.

