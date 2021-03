Recenze iMac 5K 2020: Co dokáže počítač za 180 tisíc a vyplatí se dnes ještě Intel?

Dlouhých sedm let mi vydržel můj předposlední iMac. Jednalo se o vůbec první iMac s 5K displejem, který Apple začal v roce 2014 prodávat. Sloužil spolehlivě a neměl jsem s ním žádný problém. Když jsem jej však potřeboval použít v kanceláři a do domu koupit nový stroj, říkal jsem si, že bych mohl i přesto, že se již v průběhu loňského léta spekulovalo nad příchodem M1 iMaců, sáhnout přece jen po posledním mohykánu s Intelem. Přece jen si iMac drží ceny a když přijde iMac s novým designem a bude mít i další přesvědčivé novinky, nebude až tak velký problém jej vyměnit. V listopadu loňského roku mi tedy dorazil domů nový a zároveň poslední iMac s procesorem Intel. Po více než čtvrt roce používání je na čase vám jej představit a touto recenzí se společně s vámi s Intelem u iMaců také rozloučit. Pojďme tedy na to!

Sáhl jsem po tom nejlepším, co dnes Apple nabízí v oblasti iMaců a i když konfigurace stojí raketu, stále je to méně než v případě Macu Pro. Já navíc chci mít na stole dva displeje, což iMac spolu s XDR Pro Displejem od Applu splňuje stoprocentně. Konkrétně se tedy jedná o konfiguraci s desetijádrovým procesorem Intel Core i9 s 3,6 GHz, AMD Radeon Pro 5700 XT s 16 GB RAM a se 128 GB operační paměti DDR4 a 1TB flash uložištěm. K počítači je pak dále připojen Apple Pro Display XDR, který společně se samotným iMacem 5K tvoří plochu o rozlišení 6016×3384 pixelů + 5120×2880 pixelů. Jediné, co jsem do počítače doinstaloval dodatečně, je operační paměť, díky čemuž se mi podařilo při použití stejných pamětí, jaké vám dodá sám Apple, ušetřit přes šedesát tisíc korun. Více se o instalaci operační paměti do tohoto iMacu dozvíte v následujícím článku.

Když už jsme začali samotnou konfigurací, pojďme v ní trochu netradičně pokračovat a design a další věci si nechejme na později. iMac je vybaven tím nejlepším, co vám Apple aktuálně dokáže nabídnout a je nutné podotknout, že si za to nechá patřičně zaplatit. Problém je v tom, že pokud si kupujete stroj, u kterého víte, že vám vydrží dalších sedm až deset let bez sebemenšího problému, tak zkrátka chcete jen to nejlepší a rádi Applu za nějaké ty prkotiny navíc zaplatíte. Je tedy dobré se podívat na výkonnostní testy, které najdete například na YouTube a rozhodnout se, zda pro vaši konkrétní práci je dobré si připlatit za procesor, větší paměť nebo lepší grafickou kartu. Jediné, co se nevyplatí nikdy, je připlácet samotnému Applu za operační paměť – tu si totiž díky možnosti uživatelské výměny vyřešíte vždy sami a výrazně levněji. Apple navíc používá komerčně dostupné operační paměti, které není problém koupit. Nemusíte se tedy bát, že by vaše paměť byla v něčem hoší než ta od Applu.

Extrémní výkon, který je však extrémně drahý

Celkově se při této konfiguraci iMacu dostanete na částku 102 990 Kč s tím, že dalších neuvěřitelných 78 tisíc by si od vás Apple vzal právě za operační paměť s kapacitou 128 GB. Tu si však při troše snahy a štěstí seženete za zhruba dvanáct až patnáct tisíc. Co za tyto peníze dostanete z hlediska výkonu? Do loňského podzimu, než přišel procesor M1, jste za ně dostali extrémní výkon, který vám u Applu nic jiného s výjimkou Macu Pro nenabídlo. Dnes již bohužel jen stroj, který je v podstatě srovnatelný s M1 MacBookem Air, jehož cena je však několikanásobně nižší. Výkon je stále extrémní, ovšem během pár měsíců se doba díky Applu posunula v podstatě o deset let dopředu a to, co jsme si neuměli představit v těle malého a především levného MacBooku tam najednou je a stroje podobné tomuto vypadají najednou jako dinosauři.

Přesto je důležité podotknout, že ne všechny aplikace jsou optimalizované na M1. Je tedy důležité si uvědomit, co konkrétně na svém počítači děláte a zda vám jde jen o celkový výkon stroje, který je bohužel nebo bohudík dnes již opravdu srovnatelný s MacBookem Air anebo potřebujete specifický výkon pro své aplikace. V tom případě rozhodně narazíte na spousty věcí, kde je zkrátka iMac někde úplně jinde než MacBook s M1. Pokud vás zajímají podrobné výsledky z GeekBench 5, na moje měření se můžete podívat přímo zde. Pro porovnání první iMac s 5K displejem z roku 2014 dosáhl v aktuálním Geekbench testu tento výsledek.

iMac 5K 2020 – GeekBench

MacBook Air M1 – GeekBench

iMac 5K 2014 – GeekBench

I když papírově nemusí vypadat rozdíl ve výkonu až tak zásadní, tak například při renderování 4K videa, u kterého se sice MacBook Air M1 nemusí za nic stydět, je již znát, že u iMacu si stále ještě i s Intelem máte za co připlatit. Když jsem nechal vyrenderovat 4K video o délce 2:24 minut a velikosti 565 MB, na MacBooku Air s M1 to trvalo 2:49 minuty, zatímco iMac to stejné video vyrenderoval za 2:15 minuty. Rozdíl 36 vteřin na v podstatě dvou a půl minutách je již celkem znatelný a teď si představte, že budete renderovat například hodinové video. Je tedy opravdu důležité rozeznávat papírový a reálný výkon v konkrétních aplikacích.

Design iMacu po letech již značně nudí

K posledním Vánocům jsem svému tátovi koupil jeho první iMac, do té doby měl pouze Mac mini a starší MacBook Pro. Když jej poprvé spatřil byl z něj nadšený jako malé dítě z Lega a měl opravdu obrovskou radost. V mém případě mi však na stůl přistálo něco, co tam vlastně již sedm let stálo. Je takové zvláštní, když si vezmete, jaký balík peněz utratíte a dostanete v podstatě to stejné, jen s jiným hardwarem uvnitř. Dovedete si představit koupit si nové auto, které bude vypadat zcela stejně jako to, které máte již sedm let a bude mít pouze lepší motor? Takové auto by si asi koupil jen málokdo. Ovšem v případě Applu se ani po sedmi dlouhých letech nic nezměnilo a iMac 5K vypadá stále stejně. Chápu, že někdo namítne, že přece počítač nekupujete kvůli designu, ovšem já mám pocit, že design tam přece jen roli hraje.

Pro mnohé z nás je to něco, na co se díváme osm hodin denně. Když se podívám na svůj XDR Pro Display stojící vedle iMacu 5K, tak si říkám, jak pozadu samotný iMac s designem je. Nejedná se navíc jen o design estetický, ale i funkční. Přece jen XDR je nádherný kus hardware, a přitom je i geniálně funkční a teplo odvádí mnohem lépe než iMac. Při práci vás navíc nic neruší a nemusíte se dívat na kus hliníku pod samotným displejem a na opravdu tlusté rámečky. iMac je stále ještě designově povedený kousek, ovšem jen do chvíle, než jej postavíte vedle XDR Pro Displeje. Chápu, že cena XDR je extrémní a nejde oba kousky srovnávat, ovšem redesign iMacu je něco, na co se opravdu těším a nechápu, proč to nepřišlo právě společně s XDR.

Když se totiž na oba „displeje“ podíváte vedle sebe, rychle zjistíte, kde je budoucnost. Je zvláštní, že u iPhonů neustále všem vadí rámečky, to stejné u iPadů, které už prakticky není za co držet, ale iMac, které ho jsem se dotkl jednou v životě a to, když jsem jej položil na stůl, tak má rámečky výrazně tlustější než jakákoli moderní televize. To je prostě velká škoda a ať si říká kdo chce, co chce, za mě je design již zkrátka zastaralý, a to jak funkčně, tak vzhledově. Jedinou obrovskou výhodou designu je zadní část, která opět nabízí možnost vyměnit si uživatelsky operační paměť. Právě díky ní můžete ušetřit doslova majlant a můžete si sami určit, kdy a jaké množství operační paměti potřebujete, zde tedy skutečně palec nahoru. Bohužel je to ale jediná uživatelsky vyměnitelná část iMacu.

S designem souvisí i příslušenství, které k iMacu dostanete. Stále máte na výběr mezi Magic Mouse a Magic Trackpad a samozřejmě ať už zvolíte jedno nebo druhé, dostanete vždy také Magic Keyboard. Chápu, že někomu klávesnice nemusí vyhovovat, ale já s ní nemám nejmenší problém a naopak miluji, že na každém zařízení má stejné rozložení a v rámci možností i co nejpodobnější rozměry, ať už píšete na iPadu, MacBooku nebo iMacu. Magic Mouse mi také vyhovuje, ale mám ji v ruce jedenáct let. Ano, skutečně je to dlouhých jedenáct let od chvíle, kdy Apple tuto magickou myšku představil světu a to už je – uznejte sami – také zatraceně dlouho. V roce 2021 bych tedy čekal, když už ne novou myšku, tak minimálně klávesnici, která bude mít Touch Bar nebo alespoň Touch ID a když už nic, tak klávesu Eject po sedmi letech od vydání posledního počítače s CD mechanikou nahradí jiná, nová klávesa, ale bohužel ani to se neděje.

Brilantní displej s černou vadou na kráse

To, proč si podle mě většina lidí koupí iMac, je spojení počítače a displeje v jeden pěkný a uhlazený celek. Displej samotného iMacu je jeho nedílnou součástí, a i když jej Apple neustále od roku 2014 drobně vylepšuje, tak je zde jedno velké ale. Pokud se podíváte na dnešní OLED televizory nebo i XDR Display, případně na váš iPhone, pak uvidíte, že černá barva je skutečně černá, to však u iMacu s LED podsvícením neplatí a troufám si říct, že je to po designu další a tentokrát již zcela oprávněná kritika. Sice si můžete připlatit patnáct tisíc za nano texturu, která snižuje okolní odlesky, což je věc, kterou jsem si nepřidával do konfigurace, ale nemůžete si zaplatit za lepší displej jako takový. V rozích zkrátka vidíte, že když používáte černé pozadí plochy, tak není černá konzistentně černá ve všech částech displeje. To, že to je spíš tmavě šedá než černá je pak druhá věc. Chápu, že se Applu příliš nechce do OLED displejů kvůli vypálení, které by se například v oblasti docku projevilo asi velmi rychle, ale nějaké řešení by přece jen mohl vymyslet.

Tím však kritika displeje končí. Za své peníze totiž dostáváte 5K displej, který je i sedm let po uvedení prvního iMacu 5k stále něčím zcela výjimečným a drtivá většina displejů aktuálně nabízí pouze 4K rozlišení. Navíc musím zcela otevřeně přiznat, že pokud pominu černou barvu, tak prakticky ve všem ostatním je displej extrémně kvalitní. Už více než čtvrt roku denně sleduju iMac 5K vedle XDR Pro Display, což je monitor za cenu, za kterou pořídíte iMac v maximální konfiguraci (s výjimkou RAM) a ještě vám zbyde na kávu. Rozdíl je sice viditelný, ale s přihlédnutím k ceně není až tak obrovský. iMac má zkrátka skvělý displej, škoda jen té černé a nekonzistentního podsvícení, kterého si ale skutečně všimnete jen v tmavém prostředí a s tmavou tapetou na ploše.

Barvy jsou díky barevnému gamutu P3 a podpory miliardy barev spolu s jasem 500 nitů zkrátka brilantní. Je pravda, že nejsou zcela realistické a iMac se vám chce zalíbit. Pokud vedle něj ale nemáte právě XDR nebo jiný profesionální monitor, vůbec si to neuvědomíte. Nechybí True Tone a možnost již zmíněné nanotextury, kterou jsem však neměl nikdy možnost testovat ani vidět naživo a nemám ji ani na XDR. Rozlišení 5120×2880 je pak něco, na čem se pracuje zkrátka s radostí. Jedinou malou chybičkou může být právě velikost rozlišení v případě, kdy si chcete pustit například film ve 4K. Dojde totiž vždy k upscalingu a toho si vzhledem k vzdálenosti, ze které iMac většinou pozorujete zkrátka všimnete.

iMac 5K porty, webkamera, mikrofon a reproduktory

Aby byl počítač kompletní, potřebuje se připojit ke svému okolí a to jak pomocí portů, tak i pomocí bezdrátových technologií. Začneme tím bezdrátem, který představuje technologie Bluetooth 5.0, jenž je aktuálně tou nejnovější komerčně používanou a technologie Wi-Fi 802.11ac kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n. Zde si tedy není rozhodně na co stěžovat a stejně tak je tomu i v případě hardwarových portů nacházejících se na zadní straně iMacu. Najdeme zde čtyři USB-A porty, sluchátkový výstup 3,5mm, dále pak slot na SDXC kartu, dva porty Thunderbolt 3 s USB-C, které mají podporu pro Thunderbolt, USB 3.1 druhé generace a DisplayPort. Samozřejmě můžete použít také adaptér a použít je například pro HDMI, DVI nebo VGA. Nechybí pak ani gigabitový ethernet, který si můžete za tři tisíce korun rozšířit na deseti gigabitový ethernet. Jedinou vadou na kráse je optický výstup pro audio, který již zkrátka iMac nepodporuje a připojit audio není možné ani ethernet audio kabelem. Máte tedy možnost použít buď 3,5mm jack konektor anebo USB, což je škoda.

Další věcí, která dělá počítač skutečně kompletní jsou mikrofony, reproduktory a také webkamera. Vše samozřejmě iMac má a tentokrát je zde již konečně 1080p webkamera, která má obstojný obraz. Nechybí ani trojice mikrofonů, které fungují velmi kvalitně a hovory z iMacu jsou něčím, na co si protistrana rozhodně nebude stěžovat. Jsou zde i reproduktory, ovšem zcela upřímně si nemyslím, že někdo, kdo je ochotný dát za počítač minimálně šedesát tisíc korun a maximálně zhruba čtvrt milionu se zároveň smíří s tím, že bude poslouchat hudbu nebo filmy přes reproduktory v iMacu. Jako nouzové řešení jsou sice použitelné, ale rozhodně to není něco, na čem jste ochotni si poslechnout nejnovější album svého oblíbeného interpreta.

Resumé

Co říct závěrem? Snad jen to, že iMac je i na konci svého životního cyklu v podobě, ve kterého jej známe ve skvělé kondici. Dokáže stále vykouzlit úsměv na tváři někomu, kdo jej nikdy neměl a dokáže zároveň nabídnout dostatečný výkon, který je stále ještě vyšší než ten v případě M1 procesorů – tedy alespoň těch, které jsou v MacBoocích. Má však drobnosti, které se dle mého názoru již nedají po sedmi letech používání přehlížet a které jsou již zkrátka zastaralé. Přirovnání s autem z pasáže o designu je podle mého názoru hodně vystihující a pokud nepotřebujete nový počítač dnes, pak si rozhodně počkejte na iMac s M1 procesorem, který by podle posledních náznaků měl přinést také redesign, na který se sám velmi těším. Pokud však potřebujete například Windows nebo aplikace, které víte, že s Intelem fungují na jedničku, je iMac stále ještě zajímavou volbou. Upřímně ale i tak raději pár měsíců počkejte a kupte si až nový model.

