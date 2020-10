Jak vybavit 27″ 5K iMac 128 GB operační pamětí a ušetřit šedesát tisíc korun

Když jsem si konfiguroval svůj nový iMac, záměrně jsem jednu položku nechal nezměněnou. Operační paměti od Applu jsou zkrátka velmi drahé a kdyby alespoň byly od Applu, pak bych ten důvod tak nějak dokázal pochopit. Ovšem zaplatit za operační paměť od Samsungu částku atakující osmdesát tisíc korun se mi zdá přeci jen trošku přehnané. Naštěstí nový iMac 27″ 5K nabízí možnost uživatelské výměny operační paměti a tak si můžete koupit operační paměť za zcela jinou cenu a tu si pak do iMacu vložit během pár minut. Díky tomu jsem si ke své konfiguraci iMac 27″ 5K s 3,6GHz 10jádrový Intel Core i9 desáté generace, Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6 a 1TB SSD uložištěm přidal 128 GB operační paměti.

Mnoho lidí bude jistě namítat, že tolik paměti není možné v běžném provozu počítače využít a i já si uvědomuji, že je to skutečně extrémní množství paměti. Ovšem když si dokážete tuto paměť díky možnosti její výměny sehnat za stejnou cenu, za jakou Apple nabízí 32GB, pak moc není nad čím přemýšlet. Osobně jsem sáhl po pamětech od společnosti Samsung, které jsou samozřejmě DDR4 a nabízí frekvenci 2666Mhz. Jedná se tedy o stejné paměti, které vám Apple namontuje do iMacu, pokud si je zvolíte přímo při jeho konfiguraci. iMac 27″ 5K nabízí čtyři sloty pro moduly operační paměti, které v mém případě využiji pro čtyři 32GB moduly, tedy celkem 128GB RAM.

Samotná výměna operační paměti je velmi jednoduchá. Stačí počítač vypnout, odpojit od něj všechny kabely a poté jej opatrně položit na stůl displejem dolů. Stůl je samozřejmě ideální pokrýt čímkoli, co zamezí poškrábání displeje. Já jsem iMac překryl ochranou, ve které dorazil a položil jsem jej na peřinu, jenž jsem položil na stůl. Díky tomu jsem měl stoprocentní jistotu, že nedojde k poškrábání displeje. Vše můžete dělat i když počítač stojí, ovšem je to výrazně méně pohodlné. Jakmile máte iMac položený, stačí zatlačit na plastovou packu, kterou najdete hned nad napájecím konektorem. Jakmile ji zamačknete, otevřou se dvířka, pod kterými se již ukrývají samotné moduly operační paměti. Ty jsou nacvaklé ve vysouvacích slotech, které stačí na bocích zmáčknout a získáte tak přístup přímo k modulům.

Pokud máte stejně jako já konfiguraci s 8GB RAM, pak v iMacu naleznete dva moduly s 4GB pamětí. Jakmile je vytáhnete, stačí zasunout do čtyř slotů 4x32GB operační paměti a vše zacvaknout zpátky. Jedná se o operaci, jenž zvládne skutečně každý sám doma a není kvůli ní potřeba navštívit servis, navíc vám zabere skutečně jen pár minut. Jakmile zapnete počítač, můžete se okamžitě podívat, zda všechny moduly fungují jak mají. Stačí v menuBar zvolit logo Apple a následně možnost O tomto Macu a tam následně možnost Paměť. Zde byste měli vidět 4x 32GB operační paměti.

Abychom se mohli společně podívat na efekt, změřil jsem nejprve počítač tak, jak mi došel, tedy v konfiguraci iMac 27″ 5K s 3,6GHz 10jádrový Intel Core i9 desáté generace, Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6 a 1TB SSD a 8GB RAM. Upozorňuji, že se jedná o počítač, který byl pouze uveden do základního nastavení bez toho, aniž by v něm byla jakákoli data nebo cokoli, co by mohlo ovlivnit jeho výkon. Jedná se tedy o zcela nový, pouze vybalený iMac. Ten v této konfiguraci s 8GB operační paměti dosáhl v rámci měření pomocí Geekbench 5 skóre 7645 bodů.

Ihned po měření jsem počítač vypl, vyměnil v něm moduly operační paměti, která se tím navýšila na 128 GB RAM a opět jej hned po zapnutí otestoval. Výsledky tedy nejsou ničím ovlivněny a oba testy jsem provedl před tím, než jsem začal do počítače cokoli instalovat nebo jej nastavovat k obrazu svému. iMac 27″ 5K s 3,6GHz 10jádrový Intel Core i9 desáté generace, Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6 a 1TB SSD a 128GB RAM dosáhl v měření pomocí Geekbench 5 skóre 9691 bodů.

Rozdíl je tedy jak vidíte sami skutečně markantní. MacOS dokáže využít tolik paměti, kolik mu ji dáte a to díky tomu, že se jedná o UNIXový systém. Systém totiž začne do paměti cachovat věci, které pak otevíráte přímo z ní a chod počítače je díky tomu výrazně rychlejší. Samozřejmě záleží především na tom, s jakými aplikacemi a soubory pracujete. Čím více prostoru v rámci operační paměti však MacOS dáte, tím více jej využije a vám se tak zrychlí práce se systémem, soubory a aplikacemi.