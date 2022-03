iSight: Zavzpomínejte s námi na nadčasovou kameru od Applu

Psal se rok 2003 a Apple na WWDC představil něco, co bylo na tu dobu opravdu revoluční a to zejména po stránce designu. Světlo světa totiž spatřila webkamera iSight. Mnozí z vás možná tento název znáte i z vašich prvních MacBooků nebo iMaců, protože Apple právě názvem iSight označoval první integrované kamery v těchto počítačích a to až do roku 2010, kdy se jim začalo říkat FaceTime kamery. Samotná externí kamera iSight, na kterou se dnes podíváme, se začala prodávat v roce 2003 a v nezměněné podobě se prodávala až do roku 2008, kdy byl její prodej bez jakéhokoli nástupce ukončen. Respektive nástupci se staly integrované kamery přímo v počítačích Applu.

Z hlediska hardware se jedná o kameru s rozlišením 640×480 pixelů s rychlostí závěrky 30 snímků za sekundu, s možností automatického ostření od 5 centimetrů do nekonečna a také s velmi dobrý clonovým číslěm f/2.8. Právě možnost ostření od pěti centimetrů z kamery dělal něco unikátního. Nebyla jen klasickou webkamerou určenou na konference přes iChat, ale jednalo se o kameru, která mohla být využívána i pro výzkum. Objevovala se například v laboratořích, kde si vědci mohli ukazovat svoji práci nebo ji mohli zaznamenávat. Kamera se dodávala s velmi dlouhým FireWire kabelem a jak svým tvarem, tak tím, jak ji Apple prezentoval, se skutečně jednalo o kameru, se kterou jste se mohli pohybovat nad celým pracovním stolem a natáčet mnohem víc, než jen svůj obličej při hovorech. Kamera nabízí také integrovaný mikrofon, který však od začátku nenabízel nějak extra dobrý zvuk. To se ale změnilo v roce 2005, kdy Apple vydal aktualizaci firmware a ta přinesla výrazné zlepšení zvukového záznamu.

Tím nejzajímavějším na celé kaměře je design a množství příslušenství, které i na rok 2003 a Apple bylo nadstandardní. Samozřejmě dříve Apple ke svým produktům rád přibalil doslova kde co, ovšem abyste získali takové množství stojánků bylo i na tu dobu nadstandardní. K dispozici byl jak držák na umístění kamery na monitor s možností upravovat jeho sevření dle tloušťky monitoru, ale také redukce pro tento držák, stejně jako pro držák sloužící k postavení kamery na stůl, vertikální nalepovací držák a aby toho nebylo málo, nechybělo ani plastové pouzdro na samotnou kameru. Apple tedy opravdu nešetřil a ať už jste se rozhodli umístit kameru kamkoli, měli jste k tomu patřičné příslušenství. Samozřjemě nechyběl ani FireWire kabel a příslušená dokumentace.

Co se designu týká, na tom je zajímavé v podstatě unibody tělo, respektive tubus, ve kterém se ukrývá celá elektronika. Perforovaný je tubus kvůli mikrofonům, nikoli kvůli chlazení. Kameru je možné zapnout a vypnout pomocí otočení přední čočky a nechybí ani zelená dioda upozorňující na nahrávání.I přesto, že v roce 2003 byl hliník u Applu ještě opravdu v plenkách a Apple z něj vyráběl prakticky jen profesionální stroje, tak i do kamery za 159€ dokázal použít tento materiál s extrémní pozorností a přesností, troufám si říct na úrovni současných počítačů. Celá kamera navíc nabízí mechanismus, díky kterému je možné ji otáčet kolem své osy a zároveň naklánět dle potřeby.

Zajímavostí pak je, že zatím co samotná kamera zabírá v podstatě jen prostor, v hliníkovém těle který není perforovaný, tedy zhruba 1/5 celého těla kamery, zbytek místa je vyhrazen pro dvojici mikrofonů, které již tehdy – v roce 2003 – nabízely potlačení okolního ruchu. Bohužel i když kamera, kterou mám, je zcela funkční, nemohu vám nabídnout fotografie nebo videa přímo z kamery, protože nabízí připojení výhradně přes FireWire 400, kterým moderní počítače již samozřejmě nejsou vybaveny. I když kamera neměla zcela špatné parametry, trpěla tím, že byl obraz oproti realitě zpožděn o 120 milisekund. Ostatně na to, jak kamera fungovala se můžete podívat v následujícím videu.

Naprosto chápu, že pro někoho to může být kus bezcenné elektroniky, který by měl skončit na skládce, ovšem já jsem toho názoru, že právě kamera iSight je jedním z opravdových designových skvostů od Applu a mít ji doma na poličce rozhodně není nic, za co bych se měl stydět, zvlášť když dělá pohled na ni radost. Jsem rád, že jsem vám mohl iSight představit a zavzpomínat na ni i přesto, že je dnes již prakticky nevyužitelná a to nejen kvůli jejímu portu, ale především rozlišení, které je u dnešních kamer zcela na jiné úrovni. Ovšem v roce 2003 mi bylo čerstvě 14 let a dovolit si utratit takové peníze za kameru bylo mimo realitu, navíc s ohledem na to, že o čtyři roky později jsem za stejné peníze, za které se iSight prodávala, koupil celý PowerMac G4 včetně klávesnice, myši a displeje a rozjel jsem na něm LsA.