Máte iPhone s Always-On displejem? Pak vás tato novinka z iOS 26 asi naštve

Funkce Always On Display, která se poprvé objevila s iPhonem 14 Pro, byla až dosud poměrně konzistentní. S příchodem iOS 26 ale Apple tiše změnil způsob, jakým funguje – a rozdíl na první pohled nemusí být patrný. Ne všichni uživatelé ale z této novinky budou nadšení.
Změny ve vzhledu tapety
Always On Display dříve po své aktivaci jednoduše ztlumil tapetu zamčené obrazovky, takže uživatelé měli stále k dispozici své oblíbené fotografie či motivy v decentní podobě. Od iOS 26 je ale výchozí nastavení jiné: tapeta se rozmaže. Díky tomu více vystoupí do popředí hodiny a widgety, což zlepšuje čitelnost, ale pro mnoho uživatelů to zároveň popírá původní účel funkce – tedy možnost stále vidět vlastní fotografii na obrazovce.
iOS 26 vyjde ve verzi pro veřejnost již letos v září
Co s tím?
Apple si je naštěstí vědom, že změna nemusí vyhovovat všem. Proto do nastavení přidal nový přepínač, kterým lze rozmazání vypnout a vrátit se k původnímu chování. Najdete ho v sekci Nastavení > Displej a jas > Always On Display. Tím se rozšířily možnosti úprav, které už Always On Display nabízel i dříve – uživatelé si mohou určit, zda se zobrazí tapeta, jestli budou viditelné notifikace, nebo zda chtějí mít obrazovku čistě funkční a praktickou.
Zachované praktické aspekty
Always On Display i v operačním systému iOS 26 nadále respektuje situace, kdy se má zcela vypnout – například když je telefon otočený displejem dolů, přikrytý, používá se CarPlay, aktivní je Continuity Camera, Režim nízké spotřeby, Režim spánku nebo nastavený čas na spaní. Apple změnu prezentuje jako zlepšení čitelnosti a možná i jako krok směrem k větší ochraně soukromí. Otázkou ale zůstává, zda rozmazaná tapeta opravdu působí lépe než původní ztlumený vzhled. Pro některé uživatele může být praktičtější zobrazovat hodiny a widgety jasně oddělené od pozadí, jiní však raději zcela vypnou tapetu, než aby sledovali její rozostřenou verzi.
Máte nainstalovanou betaverzi iOS 26 na vašem iPhonu? Jak na vás působí nová verze Always-On displeje?