Spotify obsahuje skryté karaoke! Víte, jak jej aktivovat?

Vedle playlistů, doporučení a podcastů nabízí hudební streamovací aplikac Spotify i jednu funkci, kterou spousta lidí používá čím dál častěji – zobrazení textů skladeb přímo během přehrávání. Pokud jste ji ještě nevyzkoušeli, možná vás překvapí, jak jednoduše funguje.
Texty se totiž zobrazují přímo v přehrávači a navíc se automaticky synchronizují s aktuální částí skladby. Jinými slovy, když interpret začne zpívat další řádek, Spotify ho zvýrazní přesně v tu chvíli. Hodí se to nejen při zpívání v rámci vaší soukromé karaoke party, ale třeba i ve chvíli, kdy chcete lépe porozumět obsahu písně.
Nejen angličtina
Ještě před pár lety byly texty dostupné hlavně u velkých zahraničních interpretů. Dnes je situace výrazně lepší. Spotify postupně doplňuje texty i k českým a slovenským skladbám, takže je najdete u popu, rapu i alternativní hudby. Už nejsem nejmladší, takže jsem zažila doby, kdy zjištění textu zahraniční písně byl celkem problém. Když si občas zapnu zobrazení textu u některé ze skladeb, které jsem kdysi poslouchala, samotnou mě překvapí, co s písní dokázal můj mozek tehdy udělat.
Jak zobrazit text písně ve Spotify na iPhonu
Celý postup je opravdu otázkou pár sekund.
- Otevřete Spotify na iPhonu.
- Spusťte skladbu, kterou chcete poslouchat.
- Klepněte na přehrávač ve spodní části obrazovky, aby se otevřel přes celou obrazovku.
- Přejeďte prstem dolů pod ovládací prvky přehrávání.
- Zobrazí se text skladby, který se bude automaticky posouvat podle hudby.
- Pokud chcete vidět celý text najednou, klepněte na Více.
Možnost sledovat text přímo při poslechu je podle mě jedna z těch drobností, které Spotify posouvají o kus dál. Nemusíte nic googlit ani hledat na různých stránkách – text máte přímo v aplikaci a ještě navíc synchronizovaný s hudbou. Jakmile si na to člověk zvykne, začne tuhle funkci používat překvapivě často. Ať už při zpívání oblíbených písní, nebo jen ze zvědavosti, o čem vlastně skladba doopravdy je.