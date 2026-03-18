WhatsApp testuje novinku, díky které jej budou moci využívat i lidé bez účtu

WhatsApp patří mezi nejrozšířenější komunikační aplikace na světě, ale zároveň má jeden zásadní limit – druhá strana musí mít účet. To se však může brzy změnit. Meta totiž testuje novou funkci nazvanou guest chats, která umožní zahájit konverzaci i s lidmi, kteří WhatsApp vůbec nepoužívají.
Funkce se zatím objevila jen u části beta testerů na iOS, Androidu a také ve webové verzi WhatsAppu. Podle informací serveru WABetaInfo jde o experiment, který Meta testuje už několik měsíců. Princip je přitom poměrně jednoduchý: uživatel vytvoří speciální odkaz na chat a ten pošle druhé straně například přes SMS, e-mail nebo jinou aplikaci.
Po otevření odkazu se nespustí klasická aplikace, ale webové rozhraní WhatsAppu, kde může druhá osoba pokračovat jako host. Stačí zadat jméno, potvrdit podmínky služby a konverzaci zahájit. V seznamu účastníků se pak u takového uživatele objeví označení „Guest“ spolu s upozorněním, že nejde o registrovaný účet.
Bez obav o soukromí
Zajímavé je, že WhatsApp zachovává i v tomto režimu end-to-end šifrování. Webová verze totiž při vstupu hosta vygeneruje unikátní identifikátor, který se použije k vytvoření šifrovacího klíče. Prakticky to znamená, že obsah zpráv zůstává chráněný stejně jako v běžných konverzacích a samotný WhatsApp ho nemůže číst.
Celý proces má ale několik omezení. Konverzaci musí vždy zahájit host, který otevře pozvánkový odkaz. Dokud tak neučiní, chat vůbec nevznikne. Zároveň platí, že kdokoliv, kdo odkaz získá, se může do konverzace připojit. Právě proto WhatsApp zatím funkci drží v testovacím režimu a pravděpodobně bude ještě ladit způsob zabezpečení i sdílení pozvánek.
Pouze základy
Současná verze guest chatů je navíc poměrně jednoduchá. Nepodporuje skupinové konverzace, hlasové zprávy, přílohy, nálepky ani GIFy. Nejsou dostupné ani hlasové a video hovory. V podstatě jde o základní textový chat, který má sloužit hlavně pro rychlou komunikaci s někým, kdo WhatsApp běžně nepoužívá. Dalším omezením je automatické ukončení konverzace – pokud se chat deset dní nepoužívá, systém ho smaže.
I přes tato omezení dává testovaná funkce docela dobrý smysl. WhatsApp je sice dominantní v Evropě, Latinské Americe nebo Indii, ale například ve Spojených státech se mu nikdy nepodařilo dosáhnout tak silné pozice. Právě možnost komunikovat s lidmi bez účtu by mohla být způsob, jak bariéru prvního kontaktu snížit.
Vstřícný krok, nebo lákadlo pro nové uživatele?
Meta totiž zřejmě doufá v jednoduchý efekt: host si aplikaci vyzkouší při jedné konverzaci a následně si vytvoří vlastní účet. Podobnou strategii ostatně používají i jiné služby, které umožňují dočasný přístup bez registrace, aby nové uživatele nalákaly.
Zatím ale není jasné, kdy – a jestli vůbec – se guest chaty dostanou mezi běžné uživatele. Funkce je dostupná jen pro omezenou skupinu testerů a Meta zatím neoznámila žádný termín širšího spuštění. Pokud se ale testy osvědčí, mohl by WhatsApp získat poměrně zajímavý nástroj, jak se otevřít i lidem, kteří ho zatím nepoužívají.