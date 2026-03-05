Na WhatsAppu můžete být inkognito a zároveň vám nic neunikne. Jak na to?

WhatsApp dnes používají miliardy lidí a pro spoustu z nás se stal hlavním způsobem komunikace. Píšeme přes něj rodině, kolegům i přátelům a často ho máme otevřený prakticky celý den. Jenže právě kvůli tomu někdy vzniká nepříjemný pocit, že bychom měli odpovídat okamžitě. Stačí, aby druhá strana viděla, že jste online nebo že jste zprávu přečetli, a tlak na rychlou reakci je na světě.
Ne každý chce reagovat hned. Někdy si zprávu přečtete mezi schůzkami, jindy při cestě tramvají nebo večer před spaním, kdy už nemáte chuť se pouštět do delší konverzace. Právě v těchto situacích přijdou vhod možnosti nastavení soukromí.
Možná vás proto překvapí, že WhatsApp nabízí několik nastavení, díky kterým můžete být v aplikaci mnohem méně „viditelní“. Nejde sice o klasický „inkognito“ režim na jedno kliknutí, ale když si správně nastavíte soukromí, můžete si zprávy číst v klidu a reagovat až ve chvíli, kdy vám to vyhovuje.
Jak WhatsApp funguje po instalaci
Ve výchozím nastavení je aplikace poměrně otevřená. Ostatní uživatelé mohou vidět vaši profilovou fotku, informace v profilu a také čas, kdy jste byli naposledy aktivní. U některých údajů platí omezení jen na kontakty uložené v telefonu, jiné může vidět prakticky kdokoliv. Stejně tak vás může kdokoliv přidat do skupiny nebo vám zavolat přes WhatsApp. Pro někoho je to v pořádku, ale pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, kdo o vás co ví, vyplatí se projít nastavení soukromí.
Kde na WhatsAppu změnit nastavení soukromí
Vše najdete přímo v aplikaci. Stačí otevřít Nastavení a poté přejít do sekce Soukromí. Tady lze upravit například:
- kdo vidí čas poslední aktivity
- kdo vidí informaci, že jste online
- kdo uvidí vaši profilovou fotografii
- kdo má přístup k informacím v profilu
- kdo může vidět vaše statusy
- kdo vás může přidat do skupinových chatů
U většiny těchto položek máte na výběr několik možností. Můžete je ponechat viditelné pro všechny, jen pro své kontakty, případně vybrat konkrétní lidi, kteří danou informaci neuvidí. A pokud chcete mít opravdu klid, lze některé údaje skrýt úplně.
Jak vypnout „modré fajfky“
Další věc, která dokáže změnit dynamiku konverzace, jsou potvrzení o přečtení zprávy. Pokud nechcete, aby ostatní věděli, že jste zprávu otevřeli, lze tuto funkci jednoduše vypnout.
Opět stačí jít do Nastavení → Soukromí a vypnout přepínač Potvrzení o přečtení. Je ale dobré počítat s jednou věcí. Jakmile tuto funkci vypnete, neuvidíte potvrzení o přečtení ani u zpráv, které posíláte vy. Jinými slovy, funguje to obousměrně. Navíc toto nastavení neplatí pro skupinové chaty a hlasové zprávy, kde se informace o přečtení nebo přehrání zobrazují vždy.
Naposledy online
Pokud nechcete, aby ostatní viděli, kdy jste byli naposledy aktivní, můžete si upravit i zobrazení času poslední aktivity. Najdete ho opět v Nastavení → Soukromí → Naposledy online / Online. Tady si můžete vybrat, kdo tuto informaci uvidí – například Všichni, Moje kontakty, Moje kontakty kromě… nebo Nikdo. Zároveň lze nastavit i to, kdo uvidí informaci, že jste právě online. Je ale dobré počítat s tím, že toto pravidlo funguje oboustranně. Pokud skryjete svůj čas poslední aktivity před ostatními, WhatsApp vám na oplátku přestane zobrazovat stejnou informaci u ostatních uživatelů. Jinými slovy, když vy neukazujete svůj „naposledy online“, neuvidíte ho ani u ostatních.
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že právě tato nastavení dokážou změnit způsob, jakým WhatsApp používáte. Jakmile zmizí informace o poslední aktivitě nebo potvrzení o přečtení, konverzace najednou působí mnohem méně uspěchaně.
Zprávy si můžete přečíst ve chvíli, kdy vám přijdou, ale odpovědět až tehdy, kdy na to máte čas a energii. A přesně to je podle mě ideální způsob, jak komunikační aplikace používat. Ne jako zdroj stresu, ale jako nástroj, který vám má komunikaci usnadnit.