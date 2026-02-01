Fantastické tipy pro WhatsApp, které by měl znát každý jeho uživatel

Důležité zprávy vždy po ruce
Potřebujete si uložit adresu, platební údaj nebo domluvený termín? Nemusíte si je přepisovat jinam. Stačí zprávu dlouze podržet a označit ji hvězdičkou. Takto uložené zprávy se shromažďují v samostatné sekci, kde je snadno najdete i po delší době. Ideální řešení pro informace, které se v běžném chatu rychle ztratí.
Přehlednější galerie a více volného místa
WhatsApp má ve výchozím nastavení tendenci ukládat všechny přijaté fotografie a videa přímo do galerie telefonu. Pokud si často píšete ve skupinách, může to rychle zahltit úložiště. Řešením je vypnout automatické ukládání médií v nastavení chatů. Galerie zůstane čistší a vy budete mít větší kontrolu nad tím, co se do ní skutečně uloží.
Zpráva přečtená, ale nevyřešená? Označte si ji
Stává se vám, že si zprávu přečtete ve špatnou chvíli a pak na ni zapomenete odpovědět? WhatsApp umožňuje označit konverzaci jako nepřečtenou i zpětně. V seznamu chatů stačí přejet po vybraném chatu a zvolit možnost nepřečteno. Konverzace se znovu zvýrazní a připomene se vám ve vhodnější chvíli.
Zvýraznění textu bez dalších aplikací
Pro lepší přehlednost zpráv můžete využít jednoduché formátování textu. WhatsApp podporuje tučné písmo, kurzívu i přeškrtnutí pomocí speciálních znaků. Hodí se to například při posílání instrukcí, seznamů nebo upozornění, kde potřebujete, aby důležitá část textu nezapadla.