Využijte Podcasty na iPhonu naplno díky těmto super trikům

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Lepší orientace díky přepisům epizod

V situacích, kdy nemůžete poslouchat nahlas, oceníte přepis epizod dostupný přímo v přehrávači. Po spuštění podcastu přejděte na celoobrazovkový režim a klepněte na ikonu uvozovek. Text se bude synchronizovat s přehráváním, takže můžete číst nebo rychle najít konkrétní pasáž. Funkce je dostupná pro podcasty v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině a hodí se pro studium, učení jazyků i rychlé vyhledávání.

iOS 17.4 Podcasty prepisy 1 iOS 17.4 Podcasty prepisy 1
iOS 17.4 Podcasty prepisy 2 iOS 17.4 Podcasty prepisy 2
iOS 17.4 Podcasty prepisy 3 iOS 17.4 Podcasty prepisy 3
Vlastní stanice: pořady na jednom místě

Chcete mít inspirativní rozhovory, zpravodajství nebo třeba relaxační epizody přehledně seskupené? Pomůže vám vytvoření vlastní stanice.
V sekci Knihovna klepněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte Nová stanice. Stanici pojmenujete a přidáte podcasty, které do ní chcete zahrnout.
Výhodou je hlavně to, že stanice automaticky seskupí nové i starší epizody, takže je nemusíte vyhledávat v jednotlivých pořadech.

Podcasty iOS Vytvorit stanici 3 Podcasty iOS Vytvorit stanici 3
Podcasty iOS Vytvorit stanici 4 Podcasty iOS Vytvorit stanici 4
Podcasty iOS Vytvorit stanici 5 Podcasty iOS Vytvorit stanici 5
Podcasty iOS Vytvorit stanici 1 Podcasty iOS Vytvorit stanici 1
Podcasty iOS Vytvorit stanici 4 Podcasty iOS Vytvorit stanici 4
Podcasty iOS Vytvorit stanici 2 Podcasty iOS Vytvorit stanici 2
Podcasty iOS Vytvorit stanici 5 Podcasty iOS Vytvorit stanici 5
Když chcete poslouchat po svém: pokročilé přizpůsobení

Aplikace Podcasty nabízí poměrně detailní nastavení pro každou show zvlášť. V Knihovně otevřete konkrétní podcast, klepněte na tři tečky → Nastavení a můžete:

  • měnit pořadí přehrávání,
  • zapnout automatické stahování novinek,
  • řídit, zda se starší epizody mají mazat,
  • upravit rychlost podle svých preferencí.

Díky tomu si přizpůsobíte poslech přesně svým návykům – ať chcete mít vždy vše offline, nebo preferujete čistý, automaticky spravovaný přehled.

Podcasty iOS individualni nastaveni 1 Podcasty iOS individualni nastaveni 1
Podcasty iOS individualni nastaveni 2 Podcasty iOS individualni nastaveni 2
Podcasty iOS individualni nastaveni 3 Podcasty iOS individualni nastaveni 3
Podcasty iOS individualni nastaveni 4 Podcasty iOS individualni nastaveni 4
Podcasty iOS individualni nastaveni 5 Podcasty iOS individualni nastaveni 5
Podcasty iOS individualni nastaveni 6 Podcasty iOS individualni nastaveni 6
Snazší objevování obsahu pomocí kategorií

Pokud hledáte inspiraci, aplikace nabízí velmi přehledný způsob, jak objevovat nové pořady. V části Prohlížení se posuňte níže a otevřete Prohlížení podle kategorie. Najdete zde témata jako true crime, kultura, sport, technologie, věda či vzdělávání. Díky tomu můžete rychle rozšířit knihovnu a objevit pořady přesně podle svého vkusu – od odpočinkového poslechu po odbornější obsah.

Podcasty iOS kategorie 1 Podcasty iOS kategorie 1
Podcasty iOS kategorie 2 Podcasty iOS kategorie 2
Podcasty iOS kategorie 3 Podcasty iOS kategorie 3
Podcasty iOS kategorie 4 Podcasty iOS kategorie 4
Podcasty iOS kategorie 5 Podcasty iOS kategorie 5
Časovač vypnutí: ideální pomocník před spaním

Pokud večer usínáte u podcastů, hodí se využít časovač vypnutí, aby epizody neběžely celou noc. Během přehrávání klepněte na ikonu půlměsíce pod časovou osou a vyberte, kdy se má zvuk zastavit – třeba po 15 minutách, po skončení aktuální epizody nebo podle vlastního nastavení.
Ráno tak nenajdete vybitý telefon ani pět zbytečně přeskočených epizod.

Podcasty casovac vypnuti 1 Podcasty casovac vypnuti 1
Podcasty casovac vypnuti 2 Podcasty casovac vypnuti 2
Podcasty casovac vypnuti 3 Podcasty casovac vypnuti 3
