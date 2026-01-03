Využijte Podcasty na iPhonu naplno díky těmto super trikům

Lepší orientace díky přepisům epizod
V situacích, kdy nemůžete poslouchat nahlas, oceníte přepis epizod dostupný přímo v přehrávači. Po spuštění podcastu přejděte na celoobrazovkový režim a klepněte na ikonu uvozovek. Text se bude synchronizovat s přehráváním, takže můžete číst nebo rychle najít konkrétní pasáž. Funkce je dostupná pro podcasty v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině a hodí se pro studium, učení jazyků i rychlé vyhledávání.
Vlastní stanice: pořady na jednom místě
Chcete mít inspirativní rozhovory, zpravodajství nebo třeba relaxační epizody přehledně seskupené? Pomůže vám vytvoření vlastní stanice.
V sekci Knihovna klepněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte Nová stanice. Stanici pojmenujete a přidáte podcasty, které do ní chcete zahrnout.
Výhodou je hlavně to, že stanice automaticky seskupí nové i starší epizody, takže je nemusíte vyhledávat v jednotlivých pořadech.
Když chcete poslouchat po svém: pokročilé přizpůsobení
Aplikace Podcasty nabízí poměrně detailní nastavení pro každou show zvlášť. V Knihovně otevřete konkrétní podcast, klepněte na tři tečky → Nastavení a můžete:
- měnit pořadí přehrávání,
- zapnout automatické stahování novinek,
- řídit, zda se starší epizody mají mazat,
- upravit rychlost podle svých preferencí.
Díky tomu si přizpůsobíte poslech přesně svým návykům – ať chcete mít vždy vše offline, nebo preferujete čistý, automaticky spravovaný přehled.
Snazší objevování obsahu pomocí kategorií
Pokud hledáte inspiraci, aplikace nabízí velmi přehledný způsob, jak objevovat nové pořady. V části Prohlížení se posuňte níže a otevřete Prohlížení podle kategorie. Najdete zde témata jako true crime, kultura, sport, technologie, věda či vzdělávání. Díky tomu můžete rychle rozšířit knihovnu a objevit pořady přesně podle svého vkusu – od odpočinkového poslechu po odbornější obsah.
Časovač vypnutí: ideální pomocník před spaním
Pokud večer usínáte u podcastů, hodí se využít časovač vypnutí, aby epizody neběžely celou noc. Během přehrávání klepněte na ikonu půlměsíce pod časovou osou a vyberte, kdy se má zvuk zastavit – třeba po 15 minutách, po skončení aktuální epizody nebo podle vlastního nastavení.
Ráno tak nenajdete vybitý telefon ani pět zbytečně přeskočených epizod.