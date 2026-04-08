Netflix spouští herní aplikaci pro děti

Streamovací platforma Netflix rozšiřuje své aktivity v oblasti her a nově přichází s aplikací Netflix Playground, která je určená dětem zhruba do osmi let. Jde o samostatnou aplikaci dostupnou pro iPhone a iPad, která nabízí hry bez reklam a bez nákupů uvnitř aplikace. Přístup k ní je zahrnutý v běžném předplatném Netflixu, takže rodiče nemusí řešit žádné další poplatky.
Playground staví hlavně na známých postavách z dětských pořadů. Nechybí tituly inspirované světy jako Sesame Street nebo Peppa Pig, což dává smysl. Pro menší děti je důležité, že se pohybují v prostředí, které už znají z televize. Ovládání i samotné hry jsou tomu přizpůsobené, takže není potřeba nic složitě vysvětlovat.
Netflix přitom s hrami nezačíná od nuly. Herní obsah nabízí už od roku 2021, ale dosud byl rozptýlený mezi ostatními funkcemi služby. Playground je první pokus o jasně oddělený prostor zaměřený čistě na děti. Z pohledu rodiče to dává větší smysl než hledat vhodné hry mezi běžnou nabídkou.
Tímto krokem se Netflix dostává do přímější konkurence s Apple Arcade. Ten funguje na podobném principu, tedy jedno předplatné a žádné reklamy ani mikrotransakce. Apple má výhodu v rozsahu katalogu, který čítá stovky titulů. Na druhou stranu Netflix kombinuje video obsah a hry v rámci jedné služby, což může být pro část uživatelů praktičtější.
Zajímavé je i cenové srovnání. Základní tarif Netflixu s reklamami vychází levněji než balíček Apple One, který kromě Apple Arcade zahrnuje i další služby. Pokud někdo hledá jednoduché řešení pro děti bez dalších plateb, může být Netflix v tomto ohledu lákavější. Načasování také není náhodné. V řadě zemí se zpřísňují pravidla pro obsah určený dětem a roste tlak na větší kontrolu toho, co děti na zařízeních používají. Jednoduchá aplikace bez reklam a bez nákupů proto dává smysl nejen z pohledu byznysu, ale i regulací. Netflix Playground je zatím dostupný v několika vybraných zemích včetně USA, Kanady nebo Velké Británie. Globální rozšíření je naplánované na konec dubna.