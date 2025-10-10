Netflix udělá z vaší televize herní konzoli! K ovládání využijete svůj iPhone či Android

Netflix pokračuje v expanzi do světa her. Po uvedení mobilních titulů v roce 2021 se streamovací služba chystá oslovit i hráče u televize. Netflix oznámil, že už brzy přidá do své nabídky hned pět nových party her, které prezentuje jako ideální pro rodinné a přátelské sešlosti během vánočních svátků. Nové tituly budou dostupné na všech televizích, které podporují Netflix Games, a hrát je půjde i díky jednoduché integraci s iPhonem či Androidem. Zahrát si tak může kdokoli v místnosti.
Mezi chystané hry patří:
- LEGO® Party!: Soutěžte s přáteli v zábavných minihrách a sbírejte zlato v tematických Challenge Zones.
- Boggle Party: Najděte co nejvíce slov v časovém limitu, sami nebo až s osmi hráči.
- Pictionary: Game Night: Klasika od Mattela v novém kabátě. Kreslete, hádejte a bavte se.
- Tetris Time Warp: Cestujte časem od původního Tetrisu z roku 1984 až po ikonickou Game Boy verzi.
- Party Crashers: Fool Your Friends: Odhalte podvodníka, který neví, o čem je řeč.
Netflix zatím neoznámil přesné datum vydání, pouze uvedl, že hry dorazí „brzy“, tedy ještě před Vánoci. Tento krok dává smysl, protože Netflix už dávno není jen o filmech a seriálech. Díky party hrám může platforma udržet pozornost uživatelů i během rodinných večerů a konkurovat tak konzolovým titulům či jiným herním službám. Pokud se nové hry ujmou, lze očekávat, že Netflix bude knihovnu rozšiřovat i v příštím roce.