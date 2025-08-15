Netflix se na Apple TV konečně dočkal změny vzhledu!

Netflix vydal nejnovější aktualizaci své aplikace pro tvOS, která přináší přepracovaný design a několik užitečných vylepšení. Nové rozhraní je již dostupné uživatelům Apple TV, kteří si nainstalovali nejnovější verzi aplikace, a podle ohlasů z Redditu začíná postupně nabíhat všem. Cílem změn je zpříjemnit procházení obsahu a usnadnit výběr pořadu či filmu, který si chcete pustit.
Hlavní stránka nyní zobrazuje více informací o jednotlivých titulech přímo na první pohled. Nově přibylo například označení typu „Držitel ceny Emmy“ nebo „#1 mezi seriály“, což vám pomůže rychleji se rozhodnout. Netflix zároveň výrazně zpřístupnil důležité zkratky – vyhledávání a sekce Můj seznam už nejsou schované na levé straně, ale přesunuly se nahoru, kde jsou lépe viditelné a okamžitě po ruce. Důraz byl kladen i na kvalitu doporučování obsahu. Domovská stránka se nyní více přizpůsobuje aktuální náladě a zájmům uživatele, takže nabídka filmů a seriálů je relevantnější. Přepracované rozhraní působí moderněji a čistěji, čímž odpovídá vyšší úrovni uživatelského zážitku, který od Netflixu očekáváme.
Zajímavostí je, že nové uspořádání a navigace se více podobají aplikaci Apple TV, zejména po nedávné redesignové vlně v tvOS 26. Navigační lišta umístěná nahoře tak sjednocuje pocit z používání obou aplikací, což ocení ti, kteří mezi nimi často přepínají. Díky této změně působí prostředí Apple TV a Netflixu soudržněji a intuitivněji. V době psaní tohoto článku zatím popisované změny nebyly na Netflixu pro Apple TV k dispozici, podle všeho bychom se jich ale měli dočkat v dohledné době.