Netflix hry: Jak je hrát, stahovat a jaká je nabídka?

Netflix hry jsou fenoménem, který se těší pozornosti uživatelů již delší dobu. Možná jste i i vy při brouzdání App Storem všimli, že některé z nabízených her jsou spojené se streamovací službou Netflix. Co vlastně jsou Netflix hry, jak je hrát a jaká je jejich aktuální nabídka?

Spousta předplatitelů Netflixu, kteří zároveň vlastní chytrý mobilní telefon, vlastně netuší, že mají doslova na dosah ruky čím dál více se rozrůstající nabídku mnohdy velmi zajímavých her.

Od svého spuštění Netflix postupně shromáždil působivou knihovnu her z minulosti i současnosti napříč tématy a žánry. Předplatitelé Netflixu mají k dispozici doslova desítky her a nic nenasvědčuje tomu, že by se jejich počet měl v dohledné době zmenšit. Jen tím, že si předplatíte streamovací službu Netflix, získáte automaticky neomezený přístup ke stále se rozrůstající cloudové herní knihovně s vynikajícími hrami, které si můžete zahrát bez dalších poplatků.

Netflix hry – jak to začalo

Historie Netflix her se začala psát v roce 2021 – tehdy ještě měli uživatelé k dispozici jen hrstku titulů, a hry navíc zpočátku byly k dispozici pouze pro zařízení s operačním systémem Android. Postupem času Netflix zavedl podporu pro iOS zařízení a počet her začal zároveň prudce růst.

Kolik stojí Netflix hry?

Jak jsme již zmínili, za hraní her ani za obsah, který se v těchto hrách nachází, neplatíte žádné další poplatky. Možnost hrát Netflix hry je jednoduše součástí vašeho předplatného streamovací služby Netflix – jeho cena v současné chvíli začíná na 199 korunách měsíčně. U Netflix her neexistuje žádná aktivace dalšího předplatného ani nákupů v aplikacích.

Kde najít Netflix hry?

Jakmile na vašem iPhonu spustíte aplikaci Neflix, můžete zamířit o něco níže, dokud nenarazíte na sekci Mobilní hry. Napravo do názvu sekce stačí klepnout na Můj seznam -> Procházet hry, a můžete si začít vybírat tituly a přidávat je do seznamu. Po klepnutí na vybraný titul se vám zobrazí podrobnosti – hru si můžete přidat do seznamu, sdílet, nebo klepnutím na Získat hru zahájit stahování. Pokud na stránce dané hry zamíříte o něco níže, můžete si prohlížet nabídku dalších titulů. Zcela dole pak najdete detailní informace o hře.

Další možností je rovnou spustit na iPhonu App Store a do pole pro vyhledávání zadat výraz „Netflix Games“. Poté klepněte na Netflix coby vývojáře a můžete začít prohlížet a stahovat hry. Některé hry lze hrát offline, jiné vyžadují připojení k internetu. Průběh hry se ukládá pod profilem, na kterém hrajete, a mnoho her podporuje ukládání do cloudu, což znamená, že můžete vzít jiné zařízení přihlášené k účtu Netflix a pokračovat tam, kde jste skončili. Pokud hra nepodporuje ukládání do cloudu, je váš postup uzamčen na zařízení, na kterém v danou chvíli hrajete. Podporu cloudového ukládání si můžete ověřit na stránce podpory hry.

Netflix hry 2023 – nabídka

V listopadu 2023 byly na streamovací službě Netflix dostupné tyto tituly: