Netflix přidává do své iOS a tvOS aplikace hned 3 parádní novinky!

Vše o Apple
Jan Vajdák
Rok 2025 je pro vývojové týmy Netflixu velmi povedený. Po nedávném redesignu aplikací pro iOS a tvOS oznámila technologická ředitelka společnosti Elizabeth Stone během konference TechCrunch Disrupt tři významné novinky, které brzy dorazí do aplikace Netflix. Jednička mezi videostreamovacími službami rozšiřuje své experimenty s interaktivními pořady a poprvé nabídne hlasování v přímém přenosu. Diváci budou moci během živého vysílání nové verze soutěže Star Search přímo rozhodovat o tom, kteří účastníci postoupí dál. Hlasovat půjde přímo na televizoru nebo mobilním zařízení, přičemž okno pro zadání hlasu bude časově omezené.

Podle Stone přinesly předchozí testy vysoké zapojení diváků, a proto Netflix věří, že nová funkce dodá obnovení legendární soutěže z 80. a 90. let moderní a interaktivní rozměr. Druhou novinkou je rozšíření nedávno přepracované domovské stránky o „immersive experiences“. Tedy dynamické animace a efekty, které mají vybraný obsah oživit. Netflix plánuje začít speciální Halloween kolekcí, později přidá vánoční edici a chystá také tematické zážitky založené na populárních značkách, například Bridgertonovi. Cílem je, aby se úvodní stránka stala atraktivnější a živější.

Třetí změnou je kompletní redesign dětských profilů. Vychází z rozhraní pro dospělé, ale přidává prvky šité na míru mladším uživatelům. Nejvýraznější novinkou je sekce „My Netflix“, která shromažďuje všechny sledované, uložené a oblíbené tituly na jednom místě. Děti tak snáze najdou své oblíbené pořady a filmy k opakovanému přehrání.

