Adobe Indigo konečně podporuje iPhone 17. Přední kamera ale zatím nefunguje kvůli chybě v iOS

Společnost Adobe oznámila, že její profesionální fotografická aplikace Project Indigo nyní oficiálně podporuje nejnovější telefony iPhone 17. Aktualizace přichází po několika týdnech zpoždění, které Adobe vysvětlovalo technickými problémy a chybami v systému iOS 26, jež mají být opraveny v nadcházející verzi iOS 26.1. Project Indigo umožňuje fotografům ručně ovládat ostření, ISO, čas závěrky, vyvážení bílé i kompenzaci expozice. Tedy nástroje, které přibližují mobilní fotografii profesionálním standardům. S příchodem iPhonu 17 však Apple uvedl novou přední kameru s funkcí Center Stage, která automaticky přepíná mezi režimy na výšku a na šířku. Právě tato novinka způsobila nejvíce problémů.
Podle Adobe zůstává přední kamera v Indigo dočasně vypnutá, protože její správné fungování vyžaduje opravu ze strany Applu. Ta by měla být součástí iOS 26.1, po jehož vydání bude aktivována i podpora selfie kamery. Aktuální aktualizace přináší funkční podporu zadních kamer celé řady iPhone 17, včetně modelů Pro a Pro Max. Adobe zároveň upozorňuje na několik známých problémů. A to například zvýšený šum při fotografování v horších světelných podmínkách, blikání automatické expozice nebo jasnější pruh ve spodní části snímků u teleobjektivu.
Kromě podpory pro iPhone 17 aktualizace přidává vylepšený algoritmus automatické expozice pro starší modely, například iPhone 13 Pro Max a iPhone 16 Pro Max. Adobe rovněž přidalo krátký dotazník v nastavení aplikace, jehož cílem je získat od uživatelů návrhy pro další rozvoj Indigo. Plnohodnotná podpora všech funkcí, včetně přední kamery, by měla být k dispozici po vydání iOS 26.1, které se očekává během několika dní.