Adobe Premiere konečně dorazil na iPhone a iPad

Společnost Adobe oficiálně uvedla Premiere pro iPhone a iPad, čímž poprvé přináší svůj vlajkový software pro střih na mobilní zařízení. Aplikace je podle Adobe navržena tak, aby poskytovala profesionální kvalitu videostřihu i na cestách. Premiere pro iOS nabízí neomezenou vícevrstvou časovou osu, na níž lze kombinovat video, zvuk i textové prvky. Nechybí tradiční funkce jako ořezávání klipů, překryvy zvuku, synchronizace titulků či přístup ke knihovnám bezplatných kreativních prvků. Aplikace navíc podporuje 4K HDR export a umožňuje jedním klepnutím publikovat videa na platformy jako TikTok, YouTube nebo Instagram.
Adobe integrovalo také nástroje založené na umělé inteligenci. Firefly AI umí generovat zvukové efekty či další kreativní podklady, zatímco automatické titulkování doplňuje mluvené slovo o stylizované titulky. Funkce Speech Enhancement pak odstraní rušivé zvuky a zvýrazní hlas. Projekty vytvořené na mobilu lze bez konverze přenést přímo do plnohodnotného Premiere Pro na desktopu. Nová aplikace zároveň nahrazuje starší Premiere Rush. Ten zůstane dostupný pouze na již nainstalovaných zařízeních až do svého ukončení 30. září 2026. Na rozdíl od desktopového Premiere Pro, které začíná na 23 dolarech měsíčně, lze mobilní verzi používat zcela zdarma. Za příplatek jsou k dispozici generativní AI kredity a rozšířené cloudové úložiště v rámci Adobe Creative Cloud. Premiere pro iPhone a iPad je dostupný na App Store. Verze pro Android je ve vývoji.