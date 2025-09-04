Netflix přidává skvělou funkci pro ty, kteří se rádi dělí o oblíbený obsah

Streamovací služby si dlouho hlídaly svůj obsah a nepouštěly ho ven jinak než v celku. Teď se ale karta obrací – Netflix přichází s novou funkcí, která může zásadně změnit způsob, jakým se bavíme o seriálech a filmech s přáteli i na sociálních sítích.
Ještě před pár lety se zdálo, že co se sdílení týče, ze streamovacích aplikací nic nedostanete. Screenshoty byly zakázané, krátké úryvky nepřipadaly v úvahu – hlavním argumentem byla obava z pirátství. Jenže postupně se ukázalo, že i krátká scéna může na internetu udělat virální vlnu a přivést k seriálu nebo filmu nové diváky. Právě proto začaly platformy hledat cesty, jak divákům nabídnout kontrolované, ale atraktivní možnosti sdílení. Netflix šel dlouho jen cestou „záložek“, které vám umožnily rychle se vrátit k oblíbenému momentu.
Nyní ale přichází funkce Clip (v české verzi Netflixu nese název Vybrat), která sdílení alespoň částečně umožní. Jakmile při sledování na mobilu narazíte na scénu, kterou chcete uchovat, stačí klepnout na příslušné tlačítko. Zobrazí se vám nástroj, kde si nastavíte začátek a konec záznamu. Díky tomu si můžete vytvořit krátký úsek podle vlastních představ – ať už jde o vtipnou hlášku, dramatický zvrat nebo jen vizuálně krásný moment.
Hotový klip se uloží do sekce Můj Netflix, odkud ho můžete znovu přehrát nebo rovnou sdílet mimo aplikaci. Netflix tak poprvé oficiálně otevírá cestu k tomu, aby se konkrétní scény dostaly na sociální sítě, do chatu s přáteli nebo třeba jako malá připomínka do galerie.
Samozřejmě, že nejde o stoprocentně volné sdílení – pořád musíte projít rozhraním aplikace a klip si připravit ručně. Ale i tak jde o krok správným směrem. Netflix totiž chápe, že dnešní doba je založená na rychlých vizuálních dojmech a virálních momentech. Čím jednodušší je pro uživatele zachytit a poslat kousek obsahu dál, tím větší šanci má, že si k němu najdou cestu noví diváci.