Netflix kopíruje TikTok. Na iPhony míří kontroverzní novinka, která může všechno změnit

Po nedávném kontroverzním kroku s odstraněním nativního přehrávače na Apple TV přichází Netflix s další velkou změnou, tentokrát pro uživatele iPhonů. Jak společnost oznámila ve svém dopise akcionářům k posledním finančním výsledkům, ještě do konce dubna dorazí poměrně velký redesign mobilní aplikace. Jeho hlavní novinkou bude vertikální posouvání videí, které známe z TikToku nebo instagramových Reels.
Netflix si od vertikálního feedu slibuje pohodlnější objevování nového obsahu. Redesign má podle vyjádření společnosti lépe odrážet neustále se rozšiřující nabídku zábavy a usnadnit předplatitelům hledání toho pravého pořadu. Novinka přijde do ostrého provozu po dlouhém testování a postupném ladění.
Souběžně s těmito novinkami přišlo i jedno velké personální zemětřesení. Spoluzakladatel a předseda představenstva Reed Hastings oznámil plánovaný odchod ze své funkce. Nespokojení majitelé Apple TV by jistě rádi věřili, že jde o přímý důsledek nasazení zpackaného videopřehrávače z minulých týdnů, realita ale bude jiná.
Netflix mezitím nadále šlape do herního průmyslu. Začátkem měsíce vydal pro předplatitele zcela novou aplikaci Netflix Playground. Ta cílí primárně na mladší publikum a nabízí minihry, kterými chce přímo konkurovat jablečné službě Apple Arcade.
Do skládačky aktuálního dění kolem platformy pak zapadá i únorové stažení nabídky na převzetí domovské stanice HBO, kde Netflix nakonec ustoupil poté, co nabídku dorovnal a navýšil konkurenční Paramount. Podle mě je zavedení vertikálního feedu jasným důkazem toho, jak moc tento formát vládne dnešnímu mobilnímu světu. Ačkoli si to vůbec nedovedu u Netflixu představit, jsem na to zvědavý.