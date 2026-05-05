AirPods Max 2 dostávají první větší update. Apple ale mlčí o detailech

Apple před pár minutami vydal nový firmware pro AirPods Max 2. Ten nese označení 8E258 a navazuje na předchozí verzi 8E251, která dorazila krátce před uvedením samotných sluchátek, takže jde o první větší aktualizaci po jejich startu.
Jako už tradičně ale Apple příliš neprozrazuje, co přesně update přináší. Oficiální poznámky mluví jen o obecných opravách chyb a vylepšeních stability, což je u firmwaru pro AirPods vlastně standard. Přesto dává smysl aktualizaci nepodceňovat, protože podobné „nenápadné“ změny často řeší drobnosti, které by jinak mohly zbytečně kazit celkový dojem z používání.
Fotogalerie
Samotné AirPods Max 2 přitom stojí na čipu H2, který posouvá funkce jako adaptivní zvuk, izolaci hlasu nebo potlačení hlasitých zvuků zase o kus dál. A právě firmware je tím, co tyhle funkce průběžně ladí, i když to není na první pohled vidět.
Pokud chcete mít jistotu, že se vám nová verze nainstaluje, stačí dodržet klasický postup. Sluchátka je tedy třeba mít v dosahu iPhonu, iPadu nebo Macu, zařízení připojené k Wi-Fi a AirPods Max připojit k napájení přes USB-C. Pak už jen chvíli počkat, obvykle kolem půl hodiny. Apple celý proces drží maximálně jednoduchý, i když trochu schovaný na pozadí.