WhatsApp spouští uživatelské přezdívky. Telefonní číslo už nebudete potřebovat

WhatsApp se po letech připravuje na jednu z největších změn ve své historii. Populární komunikační aplikace totiž začala postupně zpřístupňovat dlouho očekávané uživatelské přezdívky, díky nimž už nebude nutné sdílet své telefonní číslo s každým, komu budete chtít napsat. Funkce byla v posledních měsících dostupná pouze ve fázi testování a od konce června si někteří uživatelé mohli své uživatelské jméno pouze rezervovat. Nyní ale Meta začala první vybrané uživatele informovat o tom, že jejich přezdívka je aktivní a mohou ji začít používat při běžné komunikaci. Jde o změnu, která WhatsApp přibližuje službám jako Telegram, Signal nebo sociálním sítím typu Instagram či X, kde jsou uživatelská jména běžnou součástí fungování už řadu let. Pro miliony uživatelů přitom může znamenat výrazně větší soukromí i pohodlnější navazování nových kontaktů.
Konec nutnosti sdílet telefonní číslo
Od svého vzniku byl WhatsApp neoddělitelně spojen s telefonním číslem. Každý účet byl identifikován právě jím a bez jeho sdílení nebylo možné s druhou stranou navázat konverzaci. To sice fungovalo dobře při komunikaci s rodinou nebo přáteli, problém ale nastával ve chvíli, kdy chtěl uživatel napsat někomu cizímu, prodávat zboží přes internet nebo se připojit k různým komunitám. V takových případech bylo nutné odhalit své skutečné telefonní číslo, což řadě lidí z pochopitelných důvodů nevyhovovalo.
Nová funkce tento problém řeší. Uživatel si bude moci vytvořit jedinečné uživatelské jméno, přes které jej budou moci ostatní vyhledat nebo kontaktovat. Telefonní číslo přitom zůstane skryté a druhá strana jej neuvidí, pokud se jej uživatel nerozhodne sdílet jiným způsobem. Meta tím reaguje nejen na dlouhodobé požadavky komunity, ale také na rostoucí důraz na ochranu soukromí. Zároveň jde o logický krok vzhledem k tomu, že konkurenční aplikace podobnou možnost nabízejí už několik let.
Samotná uživatelská jména budou dobrovolná. Kdo bude chtít i nadále používat pouze telefonní číslo, může tak bez problémů učinit. Pokud se ale rozhodnete přezdívku nastavit, bude muset splňovat několik pravidel. Uživatelské jméno bude mít délku od tří do pětatřiceti znaků, nebude smět začínat výrazem „www.“, končit internetovou doménou typu „.com“ ani obsahovat nepovolené speciální znaky. WhatsApp zároveň zajistí, aby každé uživatelské jméno bylo unikátní.
Zatím jen pro první uživatele
Stejně jako u většiny novinek Meta nespouští ani tuto funkci pro všechny najednou. Rozšiřování probíhá postupně a zatím se týká jen části uživatelů, kteří si své uživatelské jméno rezervovali už v předchozích týdnech. Ti nyní dostávají oznámení, že jejich přezdívka je aktivní a mohou ji začít používat při odesílání i přijímání zpráv. V následujících týdnech a měsících by se měla funkce dostat k dalším uživatelům po celém světě.
Z pohledu běžného používání jde o jednu z nejvýznamnějších změn, jaké WhatsApp za poslední roky připravil. Aplikace se díky ní stane vhodnější nejen pro komunikaci mezi přáteli, ale také pro pracovní kontakty, online komunity nebo krátkodobou komunikaci s lidmi, kterým nechcete automaticky prozrazovat své telefonní číslo. Přestože se může zdát, že jde jen o drobnou novinku, ve skutečnosti mění jeden ze základních principů, na kterých WhatsApp fungoval od svého vzniku. Pro mnoho uživatelů tak půjde o vítané posílení soukromí, které bylo dosud jednou z nejčastějších výtek vůči této jinak velmi populární komunikační platformě.