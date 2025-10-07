Co vše lze připojit do USB-C portu iPhone 17 Pro

S uvedením modelů iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air došlo k zásadní změně. Apple definitivně opustil port Lightning a přešel na USB-C. To znamená, že starší Lightning příslušenství už nebude kompatibilní. Nový konektor ale otevírá mnohem více možností. Každý iPhone 17 je dodáván s opleteným USB-C kabelem. Pro maximální rychlost přenosu dat však budete potřebovat kabel s podporou USB 3, který u modelů Pro umožňuje rychlost až 10 Gb/s. Při použití 40W adaptéru lze navíc dobít telefon výrazně rychleji než dříve.
Výhodou je také unifikace. Jediným kabelem nyní nabijete i AirPods 4, iPad nebo MacBook. Novinkou je funkce reverse charging, díky níž můžete z iPhonu 17 dobíjet další zařízení, třeba AirPods nebo dokonce jiný iPhone. Přes USB-C lze iPhone 17 snadno připojit k externímu monitoru nebo TV pomocí kabelu USB-C a HDMI. Pro dlouhodobější použití se nabízí Apple AV adaptér s průchozím napájením. Novinka také umožňuje připojení USB klávesnic, mikrofonů, ethernetových adaptérů či klasických USB-C sluchátek.
Fotogalerie
Podpora externích disků a SD karet zjednodušuje práci s fotografiemi a videem. Uživatelé iPhonu 17 Pro ocení možnost záznamu ProRes 4K/120 FPS přímo na připojený SSD disk, což je zásadní pro profesionální tvůrce. Konektor podporuje také multiportové huby, které dovolují současně připojit napájení, monitor a další příslušenství. iPhone však zvládne dodat jen omezených 4,5 W, takže energeticky náročnější zařízení vyžadují vlastní zdroj. Přechod na USB-C je tak pro uživatele výrazným krokem vpřed. Upgradovali jste?