Co vše lze připojit do USB-C portu iPhone 17 Pro

Vše o Apple
Jan Vajdák
S uvedením modelů iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air došlo k zásadní změně. Apple definitivně opustil port Lightning a přešel na USB-C. To znamená, že starší Lightning příslušenství už nebude kompatibilní. Nový konektor ale otevírá mnohem více možností. Každý iPhone 17 je dodáván s opleteným USB-C kabelem. Pro maximální rychlost přenosu dat však budete potřebovat kabel s podporou USB 3, který u modelů Pro umožňuje rychlost až 10 Gb/s. Při použití 40W adaptéru lze navíc dobít telefon výrazně rychleji než dříve.

Výhodou je také unifikace. Jediným kabelem nyní nabijete i AirPods 4, iPad nebo MacBook. Novinkou je funkce reverse charging, díky níž můžete z iPhonu 17 dobíjet další zařízení, třeba AirPods nebo dokonce jiný iPhone. Přes USB-C lze iPhone 17 snadno připojit k externímu monitoru nebo TV pomocí kabelu USB-C a HDMI. Pro dlouhodobější použití se nabízí Apple AV adaptér s průchozím napájením. Novinka také umožňuje připojení USB klávesnic, mikrofonů, ethernetových adaptérů či klasických USB-C sluchátek.

iPhone 17 Pro LsA 27 iPhone 17 Pro LsA 27
iPhone 17 Pro LsA 26 iPhone 17 Pro LsA 26
iPhone 17 Pro LsA 25 iPhone 17 Pro LsA 25
iPhone 17 Pro LsA 20 iPhone 17 Pro LsA 20
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 18 iPhone 17 Pro LsA 18
iPhone 17 Pro LsA 19 iPhone 17 Pro LsA 19
Podpora externích disků a SD karet zjednodušuje práci s fotografiemi a videem. Uživatelé iPhonu 17 Pro ocení možnost záznamu ProRes 4K/120 FPS přímo na připojený SSD disk, což je zásadní pro profesionální tvůrce. Konektor podporuje také multiportové huby, které dovolují současně připojit napájení, monitor a další příslušenství. iPhone však zvládne dodat jen omezených 4,5 W, takže energeticky náročnější zařízení vyžadují vlastní zdroj. Přechod na USB-C je tak pro uživatele výrazným krokem vpřed. Upgradovali jste?

