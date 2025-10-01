Jak jsem si myslel, že si koupím nový iPhone a Apple se mnou vyběhl

Apple letos představil dvě verze iPhone 17 Pro, jednu pro USA a druhou pro zbytek světa a jelikož ta pro USA má o dvě hodiny delší výdrž baterie, chtěl jsme sáhnout po této verzi. iPhone 17 Pro, který každý rok dostávám jsem tedy přenechal ženě s tím, že si v USA koupím verzi bez slotu na SIM kartu, která nabízí o dvě hodiny delší výdrž baterie než v Evropě prodávaná verze. Říkáte si, že v New Yorku, kde jsou Apple Store prodejny na každém rohu nebude problém sehnat iPhone 17 Pro. Bohužel jsou všude nedostupné a čas od času se objeví maximálně 256GB verze nebo modely Max. Sám bych chtěl 1TB verzi klasického iPhone 17 Pro a upřímně řečeno, už je mi i celkem jedno v jaké barvě. Bohužel telefony jsou nedostupné v Appel Store prodejnách v celém New Yorku, New Jersey a také New Orleans, kam se chystám.
Co je celkem vtipné je, že si je nemůžete objednat na pobočku, ale můžete si objednat telefon pouze s doručením na adresu s tím, že vám jej Apple doručí za 2-3 týdny, což však znamená, že musíte vědět na jaké adrese budete v danou dobu. Samozřejmě chápu, že pro místní kteří zde bydlí to není žádný problém, ale pokud cestujete, tak se tím musíte vázat a ještě nevíte kdy přesně vám telefon dodají. Možnost nechat si telefon zarezervovat na pobočce ani po zaplacení celé ceny telefonu Apple z nějakého neznáého důvodu nenabízí. Operátoři mají pouze vázané telefony na jejich síť a na Amazonu jej mají s doručením za 14 dní a o 150$ dražší než je oficiální cena. Jak to tak vypadá, tak budu muset zkrátka zkoušet štěstí a jít Apple Store od Apple Storu, ovšem šance, že tam budou mít telefon skladem je téměř nulová. Je zvláštní, že v roce 2025, i když vyrazíte do země, kde je Apple doma, tak nemáte v podstatě šanci telefon sehnat. Je otázkou zda je o něj tak obří zájem a nebo je problém v tom, že jich Apple zkrátka objednal málo do výroby.
Ja takto letos kupoval v Japonsku a dostal se na me posledni kousek pro 1TB, opravdu nahoda a mel jsem stesti, ze jsem tam byl v den uvedeni a diky postupne rušícím rezervacím se druhy den dal při troše štěstí koupit v Apple storu, nicméně jsem s tim chtěl take “vyběhnout” ale pri rezervaci na prodejnu vždy neprošla platba, poprvé letos má Apple v Japonsku bloknuté placeni kartou, která byla vydána mino Japonsko, takže v Japonsku to letos bylo hodně dobre ošetřené, nicméně když jsem viděl, jake fronty jsou i 3 po zahájení prodeje jen na rezervacích, tak věřím, ze opravdu ted budou za 2-3 tydny, nikdy bych tolik lidi necekal. 🙈 A jeste jsem zaroven koupil tu jejich novou 40w nabijecku, ktera je fakt super kompaktní i s redukci na EU.