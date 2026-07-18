Zlatá éra budovatelských strategií. Proč na původní Zoo Tycoon dodnes nedáme dopustit?

Když na začátku tisíciletí vyšel původní Zoo Tycoon, málokdo tušil, že se zrodí legenda. Tato budovatelská strategie se okamžitě zapsala do srdcí milionů hráčů. Naučila nás nejen základy ekonomiky a péče o zvířata, ale také to, že postavit lavičky příliš blízko výběhu s opicemi není zrovna nejlepší nápad.
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Jádro hry stálo na křehké rovnováze. Zvířata byla extrémně náročná na své prostředí a každý druh vyžadoval přesný poměr terénu, ať už šlo o savanu, písek nebo listnatý les. Stačilo umístit o jeden strom či kámen navíc a zebra byla okamžitě nespokojená. Hráč musel na přísném izometrickém gridu strategicky upravovat výšku terénu, hloubit vodní nádrže a najímat ošetřovatele, bez jejichž péče se park rychle proměnil v chaos. Nároční byli i samotní návštěvníci, kteří neustále vyžadovali nové stánky s jídlem, lavičky a především toalety na každém rohu.
Hru později geniálně obohatily dvě velké expanze. Datadisk Dinosaur Digs přinesl pravěké ještěry, kteří vyžadovali speciální elektrické ohrady. Marine Mania pak představila obří vodní nádrže a velkolepé show s kosatkami či lachtany.
Přesto si většina z nás zaručeně pamatuje ještě na jednu věc. Každý hráč dříve či později podlehl pokušení a vyzkoušel, co se stane, když smaže kus plotu u lvů nebo vypne proud u tyranosaura. Paniku návštěvníků si zřejmě pamatuje každý. Právě tato absolutní svoboda dělala ze Zoo Tycoonu nezapomenutelný zážitek, na který dodnes s láskou vzpomínáme.