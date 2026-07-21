Unikly první fotky dalšího LEGO Star Trek setu a vypadají fantasticky

Teprve před pár dny jsme vás informovali o tom, že LEGO podle všeho chystá další stavebnici ze světa Star Treku. Z uniklých informací tehdy vyplynulo, že po modelu legendární USS Enterprise chce navázat detailním diorámatem ikonického můstku lodi. Tehdy jsme ale měli k dispozici jen základní informace o počtu dílků, ceně a termínu vydání. Nyní se situace posouvá zase o kus dál.
Na internet totiž unikly vůbec první fotografie připravovaného setu, které potvrzují, že se skutečně jedná o propracovaný model můstku USS Enterprise NCC-1701 z původního seriálu Star Trek. A nutno říct, že pokud jsou snímky pravé, fanoušci mají důvod se těšit.LEGO se podle všeho zaměřilo na maximální věrnost předloze. Dominantou stavebnice je samozřejmě samotný velitelský můstek s kapitánským křeslem, navigačními stanovišti, komunikačními konzolemi i typickými obrazovkami. Nejde ale jen o jednu scénu. Součástí setu mají být také další dvě ikonické části Enterprise – transportér a nemocniční sekce s biolůžkem, které lze k hlavnímu modelu připojit nebo vystavit samostatně.
Fotogalerie
Velkým lákadlem bude bezesporu i sestava minifigurek. Na uniklých fotografiích lze rozpoznat kapitána Jamese T. Kirka, Spocka, Leonarda McCoye, Nyotu Uhuru, Montgomeryho Scotta, Hikaru Sulua, Pavla Chekova i Christine Chapel. Nechybí ani drobné tematické doplňky včetně tricorderů, komunikátorů nebo modelu planety, který drží Kirk v ruce. Potvrzují se navíc i informace, které unikly už dříve. Set má nést číslo 11385, nabídnout 1 701 dílků, doporučený věk 18+a podle uniklých materiálů zamířit do prodeje 1. září za cenu 200 dolarů. Rozměry modelu mají být přibližně 57 × 34 centimetrů, takže půjde o poměrně výrazný výstavní kousek.
Pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, bude to jasný signál, že LEGO bere nově získanou licenci na Star Trek opravdu vážně. Po modelu USS Enterprise totiž přichází další stavebnice, která míří především na dospělé fanoušky této legendární sci-fi ságy. A upřímně? Pokud bude výsledný model vypadat stejně dobře jako na uniklých fotografiích, má LEGO zaděláno na jeden z nejzajímavějších licencovaných setů letošního roku.