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Apple Sports se dočkalo užitečné aktualizace. Potěší fotbalové fanoušky, ale Česko opět ostrouhá

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Sportovní fanoušci po celém světě ještě vstřebávají dozvuky finále mistrovství světa ve fotbale, ve kterém se utkaly reprezentace Argentiny a Španělska. A Apple hned vzápětí přispěchal s tematickou aktualizací. Jablečná společnost vydala novou verzi své aplikace Apple Sports s označením 4.2, která se tentokrát zaměřuje výhradně na milovníky nejpopulárnějšího sportu planety.

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Hlavním tahákem čerstvého updatu je výrazné rozšíření sledovaných soutěží napříč Evropou i Asií. Uživatelé si tak nově mohou nechat zasílat notifikace a sledovat detailní statistiky z nizozemské Eredivisie, japonské J1 League nebo třeba skotské Premiership. Do nabídky se navíc podívala i nejvyšší belgická, dánská, švýcarská a k radosti našich sousedů také polská fotbalová liga Ekstraklasa. Tím ale novinky nekončí. Apple vyslyšel dlouhodobé prosby uživatelů a do aplikace integroval grafické zobrazení taktických formací. Před začátkem zápasu i během něj si tak fanoušci mohou u většiny podporovaných lig vizuálně zkontrolovat základní sestavu a reálné rozestavení hráčů na hřišti. Ačkoli stále dávám přednost aplikaci Livesport, Apple začíná konkurenci dohánět.

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Diskuze
Apple

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