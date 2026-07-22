Apple Sports se dočkalo užitečné aktualizace. Potěší fotbalové fanoušky, ale Česko opět ostrouhá

Sportovní fanoušci po celém světě ještě vstřebávají dozvuky finále mistrovství světa ve fotbale, ve kterém se utkaly reprezentace Argentiny a Španělska. A Apple hned vzápětí přispěchal s tematickou aktualizací. Jablečná společnost vydala novou verzi své aplikace Apple Sports s označením 4.2, která se tentokrát zaměřuje výhradně na milovníky nejpopulárnějšího sportu planety.
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Hlavním tahákem čerstvého updatu je výrazné rozšíření sledovaných soutěží napříč Evropou i Asií. Uživatelé si tak nově mohou nechat zasílat notifikace a sledovat detailní statistiky z nizozemské Eredivisie, japonské J1 League nebo třeba skotské Premiership. Do nabídky se navíc podívala i nejvyšší belgická, dánská, švýcarská a k radosti našich sousedů také polská fotbalová liga Ekstraklasa. Tím ale novinky nekončí. Apple vyslyšel dlouhodobé prosby uživatelů a do aplikace integroval grafické zobrazení taktických formací. Před začátkem zápasu i během něj si tak fanoušci mohou u většiny podporovaných lig vizuálně zkontrolovat základní sestavu a reálné rozestavení hráčů na hřišti. Ačkoli stále dávám přednost aplikaci Livesport, Apple začíná konkurenci dohánět.