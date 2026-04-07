Apple Sports se už pomalu připravuje na MS ve fotbale 2026

J. Jan Vajdák
Apple aktualizoval svou aplikaci Sports a přidal do ní rozsáhlý obsah zaměřený na nadcházející Mistrovství světa ve fotbale, které se letos uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku. Fotbaloví fanoušci si tedy nyní mohou prohlédnout kompletní složení skupin a začít sledovat své oblíbené národní týmy.

Letošní šampionát, který startuje 11. června, bude historicky první s účastí 48 týmů, což je oproti šampionátům minulým slušný nárůst (dříve jich bylo 32). Díky aktualizaci appky mohou uživatelé Apple Sports dostávat upozornění na výsledky a statistiky v reálném čase.

Aplikace také plně podporuje funkci Živé aktivity, která umožňuje sledovat průběh zápasů přímo na uzamčené obrazovce nebo v Dynamic Islandu. Apple uvádí, že cílem je fanouškům co nejvíce usnadnit orientaci v turnaji a jeho sledování.

Kromě sledování konkrétních zápasů nabízí Apple Sports možnost plynule přecházet do aplikace Apple TV pro sledování živých přenosů. Aplikace aktuálně podporuje více než 30 předních fotbalových lig a turnajů v Severní Americe, Jižní Americe a Evropě. Nové funkce pro mistrovství světa jsou dostupné zdarma všem uživatelům. Ačkoli se mi jablečná appka líbí, stále raději využívám Livesport. Čili asi i pro sledování MS zůstanu zde. Jak to máte vy?

