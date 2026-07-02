Xbox chystá revoluci pro majitele herních disků. Unikla funkce, která zachrání vaše staré sbírky

Zdá se, že Microsoft se opravdu připravuje na budoucnost bez optických mechanik. Podle informací serveru The Verge totiž společnost testuje novou funkci, která by hráčům umožnila převést fyzické hry z Xbox One a Xbox Series X do digitální knihovny. Pokud se novinka skutečně dostane mezi uživatele, může výrazně usnadnit přechod na příští generaci konzolí, u níž se stále častěji spekuluje o absenci mechaniky.
Princip má být poměrně zajímavý. Stačit bude vložit podporovaný herní disk do konzole, nainstalovat hru a přihlásit se ke svému Microsoft účtu. Systém následně vytvoří digitální licenci navázanou na konkrétní disk. Díky tomu bude možné hru hrát digitálně, případně ji streamovat přes Xbox Cloud Gaming nebo využít funkci Xbox Play Anywhere, pokud ji daný titul podporuje.
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Disk zůstane důležitý i nadále – tedy zatím
Možná vás napadá, že by šlo disk po převodu jednoduše prodat a digitální kopii si ponechat. Právě tomu ale měl Microsoft zabránit. Digitální licence je totiž svázaná s fyzickým diskem. Pokud jej tedy prodáte nebo půjčíte někomu jinému, digitální oprávnění se přesune na nového majitele. Jinými slovy – disk zůstává důkazem vlastnictví i v digitální éře. Novinka má podporovat hry pro Xbox One i Xbox Series X, včetně vícediskových titulů nebo her dodávaných v balení s konzolí. Naopak původní Xbox ani Xbox 360 podporovány nebudou. The Verge navíc upozorňuje, že některé starší disky pro Xbox One nemusí být kompatibilní kvůli rozdílům ve výrobě.
Celá funkce je zatím testována pouze interně a Microsoft ji oficiálně nepředstavil. Pokud se ale skutečně chystá nová generace Xboxu bez mechaniky, jak naznačují dlouhodobé spekulace kolem projektu Helix, šlo by o velmi logický krok. Hráči by totiž nepřišli o své stávající sbírky her a zároveň by mohli bez problémů přejít na čistě digitální konzoli, což se mi osobně velmi líbí. Na jednu stranu jsem totiž fanoušek fyzických verzí her, na druhou stranu mě ale úplně nebaví přehazovat v konzoli disky v případě, že chci hrát více her. Zdigitalizování fyzických verzí by mi tedy dávalo smysl.