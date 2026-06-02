Leica představila projektor, který může nahradit obří televizi. Nabídne obraz až o velikosti 300 palců ve 4K

dyž se řekne Leica, většině lidí se vybaví legendární fotoaparáty a objektivy, které používají profesionální fotografové po celém světě. Německá společnost však v posledních letech rozšiřuje své portfolio i do dalších oblastí a nyní představila novinku, která by mohla oslovit všechny milovníky filmů, seriálů i domácí zábavy. Nový projektor Leica Cine Play 1 totiž dokáže proměnit prakticky jakoukoliv stěnu v obří obrazovku s úhlopříčkou až 300 palců. To je více než sedm metrů na šířku, což je rozměr, kterému se běžné televizory nemohou ani přiblížit.
Doma i na cesty
Zatímco ještě před několika lety byly kvalitní projektory doménou specializovaných domácích kin, dnes se situace rychle mění. Leica Cine Play 1 je navržena tak, aby ji bylo možné jednoduše postavit na stolek, zapnout a během několika sekund sledovat film na obrovské ploše. Projektor využívá trojitý RGB laser, nabízí nativní 4K rozlišení a poradí si i s moderními obrazovými formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ nebo Dolby Atmos. Díky tomu dokáže zobrazit výrazně více detailů, lepší kontrast a věrnější barvy než běžné projektory starších generací. Technologie inspirovaná světem fotografie. Leica si samozřejmě zakládá především na optice. Právě proto vybavila novinku objektivem Summicron, který vychází z dlouholetých zkušeností společnosti s výrobou prémiových objektivů. Výrobce tvrdí, že právě optika je jedním z hlavních důvodů, proč projektor nabízí mimořádně ostrý obraz po celé promítané ploše. O zpracování obrazu se navíc stará vlastní technologie Leica Image Optimization, která optimalizuje ostrost, kontrast i barevné podání v reálném čase.
Fotogalerie
Může nahradit televizor?/h2>
Právě zde začíná být Leica Cine Play 1 zajímavá i pro uživatele produktů Applu. Stále více lidí dnes přemýšlí, zda má smysl kupovat televizor s úhlopříčkou 85 nebo 100 palců, když moderní projektory dokážou nabídnout několikanásobně větší obraz.
V kombinaci s Apple TV 4K se totiž podobné zařízení může proměnit v plnohodnotné domácí kino. Stačí připojit Apple TV, otevřít Apple TV+, Netflix, Disney+ nebo YouTube a během okamžiku sledovat obsah na ploše, která připomíná spíše promítací sál než obývací pokoj.
Výhodou je také to, že když projektor nepoužíváte, nezabírá vám obrovská černá obrazovka polovinu stěny.
Potěší i hráče/h2>
Leica nezapomněla ani na hráče. Projektor zvládá obnovovací frekvenci až 120 Hz při Full HD rozlišení a nabízí nízkou odezvu, což ocení majitelé PlayStationu 5, Xboxu Series X i moderních Maců s podporou herních titulů. Představa hraní na obrazovce o velikosti několika metrů je něco, co klasická televize nabídnout jednoduše nedokáže. Stejně jako všechny produkty Leica ani Cine Play 1 nepatří mezi dostupná zařízení pro masy. Výrobce cílí především na zákazníky, kteří hledají prémiové zpracování, špičkovou optiku a maximální obrazovou kvalitu bez kompromisů. Přesto je zajímavé sledovat, jak se projektory postupně stávají reálnou alternativou k velkým televizorům. A právě modely jako Leica Cine Play 1 ukazují, že budoucnost domácí zábavy nemusí viset na zdi, ale stát nenápadně na stolku pod ní.