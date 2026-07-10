Kapacita baterie prvního skládacího iPhone Ultra unikla na internet. Takto velký akumulátor se v něm bude skrývat

O prvním skládacím iPhonu se mluví už řadu let, teprve nyní se ale začínají objevovat informace o jeho konkrétních parametrech. Nejnovější únik se tentokrát zaměřuje na jednu z nejdůležitějších součástí každého telefonu – baterii. A pokud se potvrdí, fanoušci Applu mají důvod k radosti. První skládací iPhone, který je zatím nejčastěji označován jako iPhone Ultra, by totiž mohl nabídnout jednu z největších baterií, jakou kdy Apple do iPhonu nasadil.
Podle informací zveřejněných leakerem Digital Chat Station zaregistroval jeden z dodavatelů Applu dvě nové baterie, které mají být určeny právě pro připravovaný skládací model. Jejich kombinovaná kapacita má dosahovat 4 883 mAh (1921mAh + 2962mAh), což je překvapivě méně než má třeba dnešní iPhone 17 Pro Max s jeho 5088 mAh. I přes to, že skládací iPhone nabídne výrazně větší displej než klasické modely, by však takto velká baterie měla zajistit velmi solidní výdrž na jedno nabití.
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O vysoké kapacitě baterie se ostatně spekuluje už delší dobu. Apple má údajně využít novou generaci bateriových článků s vyšší energetickou hustotou, díky nimž dokáže do tenkého těla telefonu vměstnat více energie než kdykoliv dříve. Právě výdrž baterie přitom patří u skládacích telefonů mezi největší výzvy, protože velký ohebný displej spotřebovává výrazně více energie než klasický panel.
Podle dosavadních úniků má skládací iPhone nabídnout vnitřní displej s úhlopříčkou okolo 7,8“ a vnější displej o velikosti přibližně 5,5“. Chybět nemá čip A20 Pro, mimořádně tenká konstrukce ani zcela nový mechanismus pantu, který by měl minimalizovat viditelnost přehybu displeje. Apple údajně počítá také s výrazně vyšší cenou, která by se mohla pohybovat okolo 2 000 dolarů.
Samozřejmě je potřeba připomenout, že Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil. S množstvím informací, které se v posledních týdnech kolem skládacího iPhonu objevují, je ale stále pravděpodobnější, že se jeho premiéry skutečně dočkáme už letos na podzim. A pokud budou současné spekulace přesné, půjde o jeden z technologicky nejambicióznějších produktů, jaké kdy Apple představil.