Nový iPad mini dorazí bez klasických reproduktorů, s OLED displejem a výkonem iPhone 17 Pro

Apple se podle všeho chystá udělat u příští generace iPadu mini zásadní konstrukční změnu, která by mohla znamenat konec tradičních reproduktorových otvorů, jak je nyní známe. Podle spolehlivých zdrojů agentury Bloomberg totiž cupertinský gigant testuje nový systém zvuku založený na vibracích, díky kterému by iPad mini 8 mohl nabídnout lepší voděodolnost a přitom zcela nový způsob přehrávání zvuku.
Zní to možná trochu jako sci-fi, ale princip je poměrně jednoduchý a už teď existují zařízení, která něco podobného používají. Místo klasických reproduktorů by Apple mohl do těla iPadu integrovat tzv. „exciter“, tedy miniaturní měnič, který rozvibruje část konstrukce nebo displeje tak, aby fungovala jako samotná membrána reproduktoru. Vibrace by pak vytvářely zvuk bez potřeby jakýchkoliv otvorů, kudy by mohla pronikat voda.
Toto řešení by bylo pro Apple premiérou, ale nikoli úplně neprobádaným územím. Huawei například podobnou technologii zkoušel už v roce 2019 u modelu P30 Pro, kde se displej choval jako reproduktor pro hovory. LG a Sony zase několik let používají tzv. Acoustic Surface systém u svých OLED televizorů, kdy celý panel funguje jako zdroj zvuku a díky tomu dokáže vytvořit překvapivě prostorový efekt.
Fotogalerie
I Apple si tuto technologii už dříve patentoval. V patentu s názvem „mechanicky aktivovaný akustický panel“ popisuje konkrétně zařízení, jehož konstrukce je rozdělena na více podpanelů, které se samostatně rozechvívají podle zvukového signálu. Teoreticky by tak iPad mini 8 mohl nabídnout stereo zvuk i bez klasických mřížek a zároveň díky uzavřenému tělu lépe odolávat vodě.
Samozřejmě to ale nebude bez kompromisů. Vibrace na jediné ploše mají problém s basy, které tradičně vyžadují větší membránu a hlubší ozvučnici. I tato věc se však dá technicky vyřešit – zvlášť pak v relativně velkém těle iPadu mini. Je nicméně jasné, že pokud se Apple touto cestou skutečně vydá, bude před ním překonání řady výzev, například i nutnost „naučit“ tablet reagovat na to, jak jej držíte, aby podle toho zařízení upravilo vibrační profil, aby se zvuk netlumil dotykem ruky.
Pokud se Apple opravdu rozhodne jít touto cestou, půjde o jednu z největších konstrukčních změn v historii iPadu mini. Novinka by navíc měla dostat i OLED displej, stejný čip A19 Pro jako iPhone 17 Pro a vylepšenou odolnost na úrovni iPhonu. Co se týče termínu představení, očekává se, že iPad mini 8 dorazí nejdříve v roce 2026 a pokud se tato technologie osvědčí, dá se předpokládat, že ji Apple časem rozšíří i do dalších modelů.