iPad Ultra mini? Příští generace nejmenšího Apple tabletu bude voděodolná a nejen to

Apple chystá další velké zlepšení své nejmenší řady tabletů. Podle informací agentury Bloomberg totiž v současnosti intenzivně vyvíjí nový iPad Pro, který by měl dorazit v roce 2026 a přinést dvě zásadní novinky ve formě OLED displeje a voděodolné konstrukci. Z iPadu mini by se tak mohlo stát po těchto upgradech ultimátní zařízení s novými možnostmi využití.
Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že by měl být iPad mini odolnější vůči vodě stejně jako iPhone. Díky tomu by tak měl bez problému zvládnout prostředí s vlhkostí nebo náhodné postříkání či dokonce ponoření do vody. Současné iPhony totiž zvládají podle Applu ponor až na 30 minut v hloubce 6 metrů.
Velmi zajímavé je pak to, že pro potřeby nového iPadu mini měl Apple údajně vyvinout například zcela nový reproduktorový systém, který místo klasických otvorů využívá vibrační technologii, díky níž je zvuk slyšet, aniž by bylo potřeba do těla tabletu vrtat díry. Tím se eliminuje jedno z míst, kudy se mohla voda dříve dovnitř dostat. Velkou novinkou má být také přechod na OLED displej, který Apple loni představil u iPadů Pro. U iPadu mini to bude vůbec poprvé, co se tento typ panelu objeví, díky čemuž by byl schopný nabídnout sytější barvy, hlubší černou a nižší spotřebu energie. Po vizuální stránce by tak měl být posun obrovský, zvlášť při práci s fotkami nebo sledování filmů.
Novinka ale nejspíš nebude úplně levná. Podle Bloombergu může Apple cenu navýšit až o 100 dolarů oproti současnému modelu, který startuje na 499 dolarech, v Česku pak na 14 490 Kč. Kdyby tedy Apple zdražoval, dostat bychom se mohli odhadem na nějakých 16 990 Kč, což už je na takto malé zařízení opravdu dost. Na druhou stranu, OLED a voděodolnost mohou být pro leckoho velmi zásadní argumenty k pořízení i přes vyšší cenu. A pokud Apple přidá i pár dalších vychytávek, jako třeba nový čip nebo vylepšený fotoaparát, může se z nejmenšího iPadu stát malý, ale pořádně schopný společník.