První ohebný iPad se opozdí až do roku 2029! Známe důvod

Na příchod skládacího iPadu si fanoušci Applu budou muset počkat déle, než se původně očekávalo. Podle nové zprávy agentury Bloomberg se jeho uvedení na trh odkládá minimálně do roku 2029, přičemž důvodem jsou přetrvávající technické komplikace.
Apple údajně spolupracuje se společností Samsung Display na vývoji 18palcového ohebného displeje. Cílem je, aby se displej dokázal složit bez viditelného přehybu, podobně jako u chystaného iPhonu Fold. Vývoj tohoto panelu je ale mimořádně náročný a drahý – a právě to má být hlavním důvodem prodloužení vývoje o několik let.
Podle zdrojů z výroby se náklady na projekt vyšplhaly tak vysoko, že konečná cena skládacího iPadu může dosáhnout až 3 000 dolarů, což je zhruba trojnásobek ceny současného iPadu Pro. Dalším problémem je hmotnost prototypů. Zatímco běžný iPad Pro váží kolem 450 g, aktuální skládací prototyp váží přes 1,5 kg – tedy podobně jako MacBook Pro.
Současná verze připomíná Huawei MateBook Fold s 18palcovým displejem, který váží o něco méně a stojí přibližně 3 400 dolarů. Apple se proto snaží v dalších fázích vývoje konstrukci odlehčit a optimalizovat pro každodenní používání.
Apple dává prioritu iPhonu Fold
Myšlenka skládacího iPadu se objevuje v zákulisních informacích už několik let. Apple dokonce podal několik patentů na koncepty se skládacími OLED panely nebo „klávesnicí bez kláves“ pro hybridní MacBook. Nicméně podle zpráv z poloviny roku 2025 firma pozastavila práce na iPadu Fold a zaměřila se na dokončení iPhonu Fold.
Přesto Apple nadále zkoumá možnosti větších displejů pro iPad Pro, jak potvrdil i analytik Mark Gurman. Ohebné zařízení s velkou obrazovkou tak zůstává dlouhodobou vizí Applu – jen si na ni budeme muset ještě několik let počkat.