Apple prý odložil představení svého prvního ohebného iPhone!

Příchod prvního ohebného iPhonu v příštím roce se začíná komplikovat. Podle nejnovějších informací japonské investiční společnosti Mizuho Securities se totiž zdá, že iPhone Fond, jak se novince ve fanouškovském světě přezdívá, se nakonec opozdí a na trh dorazí až v roce 2027. Ačkoliv se ještě donedávna počítalo s uvedením už v příštím roce, Apple prý zatím nenašel finální podobu zařízení, a především stále ladí konstrukci kloubu, která má být jedním z klíčových prvků celého designu. Představení příští rok se tak prý začíná vzdalovat.
Podle dostupných informací má mít skládací iPhone vnitřní displej o velikosti 7,58“ a vnější obrazovku s úhlopříčkou 5,38“. Apple však zjevně nechce nic uspěchat, tím spíš u svého prvního skládacího zařízení, kterým bude usilovat o předefinování trhu s ohebnými telefony. A jelikož v případě skládací konstrukce hraje roli nejen spolehlivost a odolnost, ale i dlouhodobá životnost displeje, je klíčové, aby si byl finální verzí produktu jist víc než tomu je u klasických „pevných“ modelů. Právě proto prý kalifornský gigant testuje velké množství prototypů a zkouší různé přístupy, než vybere ten finální.
Mizuho Securities zároveň upozorňuje, že produkce displejových panelů pro nový iPhone byla snížena z původně plánovaných 13 milionů na zhruba 9 milionů kusů. To ve výsledku znamená, že i když je uvedení v roce 2026 stále možné, znamenalo by to, že samotná výroba zařízení by mohla za zpožděnými panely pokulhávat i o několik milionů kusů a tedy mizernou dostupnost po představení. Poměrně zajímavé je pak to, že se zpoždění skládacího iPhonu údajně pojí i s posunem uvedení základního modelu iPhone 18, který se má přesunout až na jaro 2027. Na podzim 2026 bychom se tak měli dočkat pouze iPhonu Air 2, iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max, zatímco skládací model by se připojil buď současně, nebo až o několik měsíců později, nicméně určitě ne po boku základního iPhonu 18. Apple by tedy musel uspořádat zřejmě třetí iPhone Keynote, což samozřejmě logisticky není úplně ideální řešení.
Pozitivní je nicméně to, že do budoucna Apple podle zdrojů chystá cenově dostupnější druhou generaci jeho skládacího iPhonu už bude cenově dostupnější a dorazí na podzim 2027 – tedy v případě, že ten první opravdu vyjde o rok dříve (tedy příští rok na podzim). Kromě toho se v dodavatelském řetězci začíná znovu hýbat i projekt skládacího MacBooku s údajnou 18,9“ obrazovkou, který by mohl spatřit světlo světa nejdříve v roce 2028 nebo 2029.
Jestli se tyto plány skutečně naplní, zůstává otázkou. Jedno je ale jisté. Apple chce vstup do éry skládacích zařízení pojmout ve velkém stylu a zjevně se nespokojí s kompromisy, které jsme u konkurence vídali v prvních generacích podobných produktů. Jak to celé dopadne ale ve výsledku ukáže až čas, kterého Apple pravděpodobně ještě potřebuje docela dost.