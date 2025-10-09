První ohebný iPhone dorazí už příští rok a nabídne titanovo-hliníkové tělo

S blížícím se představením prvního ohebného iPhonu se začíná objevovat čím dál tím víc úniků informací, které novinku s předstihem poodhalují. Například podle analytika Jeffa Pua bude připravovaný skládací iPhone od Applu využívat rám vyrobený z kombinace titanu a hliníku. Tato směs má nabídnout dokonalou rovnováhu mezi pevností a nízkou hmotností, což je u ohebných zařízení zásadní.
Hybridní konstrukce z titanu a hliníku
Apple již teď použil titan u modelu iPhone Air a podle testů šlo o úspěšný krok, který zvýšil odolnost proti ohýbání. U skládacího modelu, který má být tenký pouhých 4,5 mm po rozložení, bude pevnost konstrukce ještě důležitější. Pu uvádí, že podobnou kombinaci materiálů Apple použije také u budoucích modelů iPhone 18 Fold a iPhone 18 Air. Analytik Ming-Chi Kuo už dříve tvrdil, že rám i pant skládacího iPhonu budou zčásti vyrobeny z titanu a nerezové oceli. Některé díly pantu by podle něj měly být z Liquidmetalu, speciální slitiny zajišťující vyšší odolnost vůči deformacím.
Přesné složení není zatím potvrzeno, ale Apple pravděpodobně použije titan v namáhaných částech rámu a lehčí hliník v méně exponovaných oblastech, aby snížil celkovou hmotnost zařízení. V praxi by mohlo jít o titanovo-hliníkovou slitinu, podobně jako u některých leteckých konstrukcí, kde se vyžaduje pevnost i nízká hmotnost.
Premiéra v roce 2026
Podle aktuálních informací bude skládací iPhone 18 Fold uveden na trh v září 2026. Zařízení má nabídnout 5,5palcový vnější displej a 7,8palcovou hlavní obrazovku po rozložení. Pokud se fámy potvrdí, půjde o nejtenčí a technologicky nejpokročilejší telefon, jaký kdy Apple vyrobil.
