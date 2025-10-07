Analytici: Mírněte nadšení, očekávání ohledně prvního ohebného iPhone jsou přehnaná!

Investiční společnost Jefferies v pátek snížila hodnocení akcií Applu z Hold na Underperform, a to kvůli obavám z příliš optimistických očekávání ohledně budoucích modelů iPhonu (zejména pak chystaného iPhonu 18 Fold). Podle analytiků je současné smýšlení společnosti postaveno na nereálném předpokladu, že poptávka po novém skládacím iPhonu bude extrémní. Reakce trhu na sebe nenechala dlouho čekat. Akcie Applu otevřely páteční obchodování poklesem a v průběhu dne oslabily až o 3,18 USD, než se zotavily a uzavřely na 258,02 USD. To je stále blízko historického maxima 260,10 USD, ale Jefferies tvrdí, že současná cena už odráží vyšší než reálnou poptávku po iPhonu 17. Ten letos poprvé přinesl i do základního modelu displej s ProMotion a variabilní obnovovací frekvencí 120 Hz.
Fotogalerie
Analytici upozorňují, že dobrý start prodejů iPhonu 17 vedl Wall Street k nadměrným očekáváním, pokud jde o příští generaci iPhonu 18 a zejména o skládací model. Podle Jefferies je ale riskantní předpokládat, že právě skládací zařízení přinesou Applu další vlnu růstu. Velkým problémem má být cena. iPhone 18 Fold by se podle odhadů mohl prodávat za 2 tisíce dolarů, což odpovídá ceně konkurenčního Samsungu Galaxy Z Fold 7. Jefferies se obává, že zákazníci nejsou připraveni akceptovat tak vysokou cenu u zařízení, které zatím nepřináší masové přijetí ani u konkurence. Kromě toho firma zpochybňuje i komerční úspěch extrémně tenkého iPhonu Air, který se podle prvních signálů zatím netěší velké popularitě. To by mohlo být varováním, že sázet na boom u skládacího modelu je příliš riskantní a že marže Applu mohou v budoucnu klesat.