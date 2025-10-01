První ohebný iPhone je opět o pořádný kus blíž představení!

Očekávání, že Apple představí iPhone Fold už příští rok, získává další podporu díky oznámení Samsung Display. Ačkoliv partner Applu jméno firmy přímo nezmínil, je jasné, o koho jde.
Skládací iPhone už brzy
Podle dostupných informací je nyní široká shoda, že skládací iPhone dorazí v roce 2026. Spuštění iPhonu Air bylo důležitým mezikrokem k vývoji tenčích displejů, které jsou pro foldable zařízení nezbytné. Apple navíc během léta testoval funkční prototypy a iOS 27 má přinést funkce přímo určené pro tento nový typ zařízení.
Samsung Display je hlavním dodavatelem obrazovek pro iPhony a očekává se, že zajistí i displeje pro nadcházející iPhone Fold. Nyní se objevila jasná indicie, že masová výroba je na spadnutí.
Fotogalerie
Jihokorejský web ChosunBiz citoval prezidenta Samsung Display, Lee Cheonga, který uvedl, že připravovaná 8.6. generace OLED výrobní linky bude spuštěna na konci druhého nebo ve třetím čtvrtletí příštího roku. Dodal: „Pokračujeme v přípravách na masovou produkci OLED panelů pro skládací telefony, které budou dodávány severoamerickému klientovi.“ Cheong navíc upřesnil, že tento klient uvádí své vlajkové produkty vždy ve druhé polovině roku – což přesně odpovídá zavedenému harmonogramu Applu. Vše tedy nasvědčuje tomu, že iPhone Fold je opravdu za rohem a jeho odhalení může přijít už na podzim 2026.