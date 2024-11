Recenze iPadu mini 7: Malý krok kupředu, který opravdu není pro každého

Když Apple v roce 2012 představil první iPad mini, otevřel tím dveře kategorii kompaktních tabletů, které si rychle získaly oblibu u uživatelů hledajících lehké a přenosné zařízení s plnohodnotným výkonem. Za více než deset let existence si iPad mini udržel své místo na trhu a s každou generací přinášel inovace – od Retina displeje přes podporu Apple Pencil až po špičkový čip A15 Bionic v minulé generaci.

Teď je tu iPad mini 7. Na první pohled však mnoho změn oproti předchozímu modelu nečekejte. Apple letos vsadil na osvědčený design a jen mírně aktualizoval hardware. Zůstává otázka: je to stále ten nejlepší kompaktní tablet na trhu? Pojďme to zjistit.

Obsah balení

Malý iPad mini = malá krabička. Jako vždy vidíte na přední straně design iPadu a vzadu nějaké to povídání. Víceméně není co dlouze rozebírat. V balení naleznete kromě iPadu mini také kabel a manuál. Nálepky bohužel chybí. iPad je nicméně zabalen v hezké fólii, takže si při prvním spuštění užijete rozbalování.

Technické specifikace

iPad mini 7 přichází s kompaktními rozměry, které z něj dělají ideální zařízení na cesty a každodenní použití (bez problému jej dáte do zadní kapsy). Tablet měří 195,4 mm na výšku, 134,8 mm na šířku a má tloušťku pouhých 6,3 mm. Hmotnost je 293 gramů u Wi-Fi modelu a 297 gramů u verze s mobilním připojením. iPad mini 7 je vybaven 8,3palcovým Liquid Retina displejem s rozlišením 2266 x 1488 pixelů a jemností 326 ppi, což zaručuje ostrý obraz, věrné barvy a podporu pro True Tone, P3 široký barevný gamut atd.

Pod povrchem tepe čip A17 Pro, který má na starost bleskový výkon při práci, hraní her i multitaskingu (obsahuje 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry, 5jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine) Tento čip, známý z loňských pročkových iPhonů, je vyroben 3nm technologií, což přináší vyšší efektivitu a lepší správu energie. Ještě o něm ale bude řeč. iPad mini 7 je vybaven 8 GB RAM, což zajišťuje plynulý běh aplikací a náročnějších operací (pokud byste třeba chtěli stříhat video či upravovat fotografie) Především jde ale o připravenost na Apple Intelligence, u čehož je 8 GB operační paměti podmínkou. Interní úložiště je dostupné ve variantách 128 GB, 256 GB a 512 GB.

Tablet podporuje Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3, což zaručuje rychlé a stabilní připojení. Modely s mobilním připojením nabízejí podporu 5G. Baterie iPadu mini 7 zvládne vydržet až 10 hodin při běžném používání, jako je surfování na webu nebo sledování videí, a nabíjí se přes USB-C port. U Cellular verze je deklarovaná výdrž o hodinu kratší. Jednou z mála novinek je podpora Apple Pencil Pro.

Design

iPad mini 7 si zachovává ikonický design, který dorazil s předchozí generací. Nabízí tedy moderní a stylové zpracování, kdy se klade důraz na menší rámečky (ačkoli třeba u iPadu Pro jsou menší). Na první pohled zaujme svým minimalistickým hliníkovým tělem, které je nejen lehké, ale také poměrně odolné a hlavně příjemné na dotek. Ačkoli jsem tento design viděl při rozbalování již nesčetněkrát, rozbalování nového produktu má vždy své kouzlo. A iPad mini 7 se mi prostě líbí. Rozměry popsané výše z něj dělají ideálního společníka na jakékoliv cesty. Je jedno, zda jde o pracovní schůzku, školní výuku nebo volnočasové aktivity.

Čelní straně dominuje 8,3palcový Liquid Retina displej, který sahá téměř od okraje k okraji a využívá design bez domovského tlačítka, které Apple naposledy u této řady použil u iPadu mini 5. Rámečky kolem displeje jsou symetrické a dostatečně úzké, aby maximalizovaly využitelnou plochu, ale zároveň nebránily pohodlnému držení. Displej je navíc chráněn odolným sklem, které je opatřeno antireflexní vrstvou, což zlepšuje čitelnost na přímém světle. A je pravdou, že při maximálním jasu čitelnost nebyla problém.

Zadní strana zařízení je hladká, s logem Applu uprostřed, a obsahuje pouze čočku fotoaparátu umístěnou v levém horním rohu. Díky elegantním zakřiveným hranám působí iPad mini 7 luxusně a je příjemný na dotek. Port USB-C se nachází na spodní straně a podporuje rychlé nabíjení i připojení různých periferií. Fyzická tlačítka – pro zapnutí/vypnutí a ovládání hlasitosti – jsou snadno přístupná a citlivá na dotyk. Vše se nachází na horní hraně. jelikož vlastním iPad mini 5, je pro mě přesunutí tlačítek hlasitosti nezvykem. Chvíli mi tedy sžití trvalo. Na horní a spodní hraně taktéž narazíte na dva průduchy. Apple nabízí nového miniho v několika barevných variantách, mezi nimiž nechybí oblíbené barvy jako vesmírně šedá, hvězdně bílá, modrá nebo fialová. Vyberete si tedy podle vkusu.

Touch ID

Touch ID přesunuté do horního tlačítka máme již dlouhé roky. Když jsem recenzoval první iPady s tímto designem, byl jsem nepříjemné překvapen, jak hlučné a pohyblivé toto tlačítko je. Na problém jsem narazil u několika generací. Jak se ale zdá, buď jsem měl nějaké vadné kusy, nebo Apple na šasi zapracoval. V tomto připadě je tlačítko naprosto v pořádku. Touch ID je spolehlivé a rychlé. Pochopitelně by minimu více slušelo Face ID (cenovku na to má). Ještě si ale asi budeme muset nějaký ten pátek počkat.

Displej

Jak již bylo řečeno výše, iPad mini 7 je vybaven 8,3palcovým Liquid Retina displejem s rozlišením 2266 x 1488 pixelů a jemností 326 ppi. Papírově tedy není oproti předchozí generaci žádní změna a vsadil bych se, že displej je naprosto totožný. Podání barev je velmi příjemné a displej je dostatečně ostrý. Opět zde máme maximální jas 500 nitů, laminovaný displej, True Tone apod. Jedinou novinkou je rozeznání podržení pera nad displejem, což souvisí s podporou Apple Pencil Pro. Displej budete, i přes přítomnost oleofobní úpravy pořád čistit. Na každý pád musím uznat, že v porovnání s mini 5 je zde oleofobní úprava proti šmouhám o pořádný kus dál.

Zvuk

iPad mini 7 má dva reproduktory a čtyři průduchy. Jelikož jde o malé a tenké zařízení, o to více mě zvuk překvapil. Samozřejmě nečekejte super dynamické basy a zvuk jak ze špičkového reproduktoru. Je ale k podivu, jak zvuk dokáže rozeznít celou místnost. Jak jsem říkal výše, porovnávám převážně s iPadem mini 5, který má pouze dva průduchy na spodní straně. Řešení novinky (které ovšem bylo i u mini 6) je daleko pohodlnější. Jakmile vezmu svého starého miniho a hraju hru, automaticky si rukou jeden průduch zacpu. Zvukové pojetí je pak velmi chabé. Jelikož jsou u novinky dva průduchy navíc a jsou rozmístěny na obou stranách, tento neduh je poněkud eliminován. Zvuk je tedy příjemným překvapením. Ovšem nedokážu posoudit, zda nějak výrazně lepší oproti například iPadu Air s M2 či iPadu 10, které jsem také recenzoval. Zvukové pojetí se mi zkrátka u iPadů libí. Zvláště pak u modelů se čtyřmi průduchy.

Výkon

Nyní se pojďme pobavit o výkonu. Jak tady již padlo, novinka je osazena čipem A17 Pro. Jde tedy o čip, který byl srdcem loňského iPhonu 15 Pro a který se chlubil vysokým výkonem a podporou AAA her. Jakmile byla tabletová novinka vydána a podrobena testům, ukázalo se, že čip je o něco slabší než u iPhonu 15 Pro, což vyvolalo řadu otazníků. Ačkoli při běžném používání žádnou změnu nezaznamenáte, čip slabší je. Jelikož iPhone 15 Pro vlastním, vím, jak se dokáže u her opravdu až nepříjemně zahřát. To se u iPadu mini 7 neděje. Skutečnost mě tedy vede k myšlence, že Apple mírně přiškrtil výkon, aby se vyvaroval rozhořčení uživatelů kvůli přehřívání. Jde ale pouze o mou teorii. Jelikož jsem běžný uživatel, výkon testuju převážně na hrách. Mou takovou „iPadovou klasikou“ je Genshin Impact, který vypadá naprosto parádně a ani na nejvyšší detaily nevypozorujete žádný zádrhel. Čipu díky Apple Inteligence sekunduje 8 GB RAM, takže můžete mít otevřenou celou řadu aplikací. Výkon lze pochválit a lze se domnívat, že vzhledem ke stáří čipu budou aktualizace na tento tablet chodit ještě minimálně 4 roky, což je přijatelné.

Fotoaparát

Pokud budete chtít krásnou fotku, zřejmě po zřídkakdy sáhnete. Vzadu je k nalezení 12MP širokoúhlý fotoaparát s clonou ƒ/1,8 a až 5x digitálním zoomem. Minu jako takový nefotí zle. Fotky vás ale v žádném případě nenadchnout. Pro scan dokumentů či rychlou fotku je dostačující, ale není to zkrátka ono. Kvůli absenci blesku je navíc za tmy velice špatně použitelný, Na přední straně naleznete 12MP ultraširokoúhlou přední kamera s clonou ƒ/2,4.

Resumé

Ve velkém záleží, jak tento produkt vnímáte. Já řadu iPad mini vnímám jako produkt na konzumaci obsahu. Displej je dle mého názoru na nějakou významnou práci příliš malý a za nutné minimum považuji například úhlopříčku základního iPadu. Apple u iPadu mini 7 stanovil poměrně vysokou cenovku, která začíná na 15 490 korunách ve Wi-Fi verzi a interní pamětí o velikosti 128 GB. Jestliže zvažujete koupi iPadu, měl by to být právě mini 7? Jestliže chcete kompaktní tablet do kapsy, který vám nabídne výborný výkon ještě několik let (či třeba věříte v brzké spuštění Apple Inteligence v Česku), tak do něj jděte. Jestliže ale, stejně jako já, máte iPad pouze na to, abyste na větším displeji viděli to, co byste běžně dělali na iPhonu, čili prohlížení internetu, čtení článků či třeba sledování videí, bez potíží vám postačí i rok stará generace, která už má shodný design. Z nového iPadu mini 7 holt na větvi asi nikdo nebude. I proto jej Apple představoval za pomoci tiskové zprávy.

iPad mini 7 zakoupíte zde