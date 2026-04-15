Na iPad Air míří OLED displej a to už příští rok!

O budoucnosti displejů pro iPady je opět o něco jasněji. Podle nejnovějších informací z korejského ET News se má totiž iPad Air už příští rok konečně dočkat OLED panelu, čímž by se posunul z hlediska zobrazovacích schopností zase o kus blíž k tomu, co dnes nabízí iPad Pro. Air přitom není jediným iPadem, který by měl v dohledné době na OLEd přejít.
Podle zdrojů z dodavatelského řetězce má Samsung Display spustit masovou výrobu OLED panelů pro iPady Air na přelomu let 2026 a 2027 s tím, že když vše půjde podle plánu, nový Air s OLEDem by mohl dorazit na začátku roku 2027. Současná generace přitom přišla teprve letos na jaře a vsadila hlavně na čip Apple M4, zatímco displej zůstal víceméně beze změny.
A právě ten je dnes jedním z posledních rozdílů mezi Air a Pro modely. iPad Air stále spoléhá na LCD panel, který Apple marketingově označuje jako Liquid Retina. Ten sice neurazí, ale ve srovnání s OLEDem má své limity. Chybí mu například lepší kontrast, hluboká černá nebo vyšší obnovovací frekvence. Ta se tu totiž zastavila „jen“ na 60Hz.
Přechod na OLED by však tohle všechno posunul. Každý pixel si totiž svítí sám, což znamená přesnější barvy, výrazně lepší kontrast a celkově „živější“ obraz. Na druhou stranu je potřeba říct, že Apple zřejmě nepůjde u Airu stejnou cestou jako u Pro modelů. Zatímco iPad Pro využívá pokročilé dvouvrstvé LTPO OLED panely, Air má podle úniků dostat jednodušší LTPS variantu. V praxi to může znamenat nižší jas a pravděpodobně i možná i absenci ProMotion – tedy vyšší obnovovací frekvence displeje.
Zajímavé přitom je, že podobný upgrade se chystá i pro iPad mini. Ten by měl na OLED přejít už letos, i když opět ve „dostupnější“ podobě. Jakmile se to stane, zůstane posledním iPadem bez OLEDu už jen základní model, u kterého však Apple tlačí na nízkou cenu a tudíž zde drahý OLED panel hned tak čekat nejde. Ale kdo ví, třeba se do pár let dočkáme přechodu i zde. Protože co si budeme povídat, iPady jsou hlavně o kvalitním displeji, na který by se tak měl Apple u budoucích modelů zaměřit napříč celou svou nabídkou.