iPadOS 26.4 řeší nenápadný problém. Konečně se dovíte, kolik oken máte otevřených

Když iPadOS 26 přinesl přepracovaný systém práce s okny, byla to jedna z těch změn, na které si uživatelé iPadů říkali roky. Možnost otevřít více oken jedné aplikace, libovolně je přesouvat a měnit jejich velikost posunula iPad zase o kus blíž klasickému počítači. Jenže po pár dnech používání se začal objevovat jistý problém. Okna se začala „ztrácet“.
Ne že by zmizela, ale prostě jste ztratili přehled, kolik jich vlastně máte otevřených a kde se nacházejí. A přesně tohle řeší novinka v iPadOS 26.4. Jakmile otevřete aplikaci, která má na pozadí více oken, systém vás na to nově upozorní malým vyskakovacím oknem s informací typu „X skrytých oken“. Klepnutím pak okamžitě zobrazíte všechna.
Toto drobné vylepšení oceníte typicky třeba při práci s Safari, poznámkami a dokumenty současně, kdy si otevřete několik oken jedné aplikace a pak mezi nimi přeskakujete. Bez podobné nápovědy jste často skončili u toho, že jste si omylem otevřeli nové okno místo toho, abyste našli to původní.
Zajímavé je, jak Apple tuhle funkci pojal. Upozornění nevyskakuje pokaždé, ale spíš v situacích, kdy se k aplikaci vracíte po delší době. Působí to méně rušivě a nepřekáží to při rychlém přepínání mezi aplikacemi, což by jinak mohlo být otravné. Je vidět, že Apple se snaží najít rovnováhu mezi informací a klidem při práci. Funkčně se tahle novinka částečně vrací k tomu, co dřív nabízela funkce Shelf v iPadOS 15, jen v modernější a méně nápadné podobě. Místo samostatného rozhraní dostanete kontextovou informaci přesně ve chvíli, kdy ji potřebujete.