iOS 26.4.1 klepe na dveře! Apple chystá rychlou opravu chyb a bezpečnostních děr

iPhone
J. Jiří Filip
Apple nezahálí ani mezi většími aktualizacemi, podle všeho má totiž už v rukávu další menší update. Tentokrát se jedná o iOS 26.4.1, jehož testování už podle analytických nástrojů pro návštěvnost webových stránek běží v zákulisí a na jeho příchod tak zřejmě nebudeme čekat dlouho.

Na existenci nové verze upozornily tradičně statistiky návštěvnosti serveru MacRumors, které dlouhodobě slouží jako poměrně spolehlivý indikátor připravovaných aktualizací. Jakmile se v nich totiž začnou objevovat zařízení s dosud nevydanou verzí systému, je prakticky jisté, že Apple daný update interně testuje. A přesně to je i případ iOS 26.4.1.

Pokud však čekáte zásadní novinky, tady vás Apple pravděpodobně nepotěší. Podobné „x.1“ aktualizace totiž tradičně cílí především na opravy chyb a bezpečnostní záplaty, které je potřeba dostat mezi uživatele co nejrychleji. Jinými slovy, jde o update, který sice na první pohled nic zásadního nepřináší, ale jeho instalaci byste rozhodně neměli odkládat.

Podle dostupných informací by navíc vydání nemělo být daleko. Spekuluje se o horizontu několika dní, maximálně příštího týdne. Apple tak zřejmě reaguje na drobnější nedostatky v aktuální verzi systému a snaží se je vyřešit ještě před příchodem většího balíku novinek v podobě iOS 26.5, který už je nyní dostupný v beta verzi. Pokud jsou pak chyby, které tato aktualizace opravuje, větší, osobně bych nevylučoval vydání klidně už dnes večer. 

