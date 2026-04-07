Apple poslal další iPad do starého železa

Apple znovu rozšířil seznam svých „vintage“ produktů, přičemž tentokrát přišla řada na zařízení, které si řada uživatelů pamatuje poměrně živě. Do této kategorie se totiž nově dostal iPad Air 3, konkrétně jeho Wi-Fi varianta, která se prodávala o něco déle než verze s mobilním připojením.
iPad Air 3 dorazil v březnu 2019 jako poměrně důležitý model, který tehdy zaplnil mezeru mezi základním iPadem a Pro řadou. Nabídl 10,5“ displej, čip A12 Bionic a podporu první generace Apple Pencil, což z něj dělalo velmi schopný pracovní i zábavní nástroj. Z dnešního pohledu je ale zajímavý ještě z jednoho důvodu. Šlo totiž o jednu z posledních generací, která vsázela na dnes už pomalu mizící prvky, jako je Lightning konektor nebo ikonické tlačítko Home. Nechyběly ani bílé rámečky kolem displeje, které Apple později definitivně opustil.
Apple přitom zařazuje produkty na „vintage“ seznam ve chvíli, kdy uplyne zhruba pět let od ukončení jejich prodeje. V praxi to znamená, že servis je sice stále možný, ale záleží čistě na dostupnosti náhradních dílů. Jakmile zařízení překročí sedmiletou hranici, přesune se do kategorie „obsolete“, kde už Apple opravy oficiálně neprovádí vůbec. Za zmínku stojí i to, že iPad Air 3 neměl úplně bezproblémovou historii. U některých kusů se objevovaly potíže s displejem, který mohl blikat nebo zcela selhat. Apple tehdy spustil výměnný program, v rámci kterého postižená zařízení opravoval.
Dnes už ale tento model definitivně patří spíš do minulosti. A i když pro mnoho uživatelů může stále dobře sloužit, jeho zařazení mezi „vintage“ produkty je jasným signálem, že Apple se dívá zase o kus dál.