Apple skryl do iPadOS 26.5 skvělou novinku, kterou určitě oceníte!

Apple vydal iOS 26.5 a iPadOS 26.5 už před časem a zatímco většina pozornosti se tradičně točí kolem viditelnějších novinek, jedna velmi praktická drobnost zůstala trochu stranou. Přitom pokud používáte iPad s příslušenstvím od Applu, může vám v určitých situacích docela zpříjemnit život.
Řeč je konkrétně o příslušenství z řady Magic, tedy Magic Keyboard, Magic Trackpadu a Magic Mouse. iPhone i iPad je už dříve uměly po připojení přes USB-C okamžitě používat. Jenže mělo to jeden háček. Jakmile jste kabel odpojili, spojení tím prakticky skončilo a zařízení se dál nechovalo jako spárované přes Bluetooth.
To se s příchodem iOS 26.5 a iPadOS 26.5 mění. Pokud nyní Magic Keyboard, Magic Trackpad nebo Magic Mouse připojíte k iPhonu či iPadu přes USB-C, systém tím automaticky vytvoří i Bluetooth párování. Po odpojení kabelu tak příslušenství zůstane s telefonem nebo tabletem nadále spárované a můžete jej používat bezdrátově.
V praxi jde o chování, které uživatelé Maců dobře znají už dlouho, na kterých když připojíte Magic Keyboard kabelem, Mac si ji spáruje a po odpojení vše funguje dál přes Bluetooth. Apple tedy nyní tento logický a pohodlný princip přenáší i na iPhone a iPad.
U iPhonu půjde pravděpodobně spíš o okrajovou záležitost, protože asi jen málokdo k němu pravidelně připojuje Magic Keyboard nebo Magic Trackpad. U iPadu je to ale jiná písnička. Ten se v posledních letech čím dál víc tváří jako pracovní zařízení a podobná drobnost může být přesně tím typem vylepšení, které sice nezní bombasticky, ale v běžném používání dává velký smysl.
Samozřejmě tu může vzniknout i drobný zmatek. Pokud máte například Magic Keyboard běžně spárovanou s Macem a jen ji kabelem připojíte k iPadu, může se stát, že si ji iPad „přebere“ pro sebe. Na druhou stranu jde o chování, které je u Apple příslušenství poměrně logické a dá se na něj rychle zvyknout.
iPadOS 26.5 tak sice nepřináší žádnou revoluci, ale ukazuje, že Apple stále ladí i malé detaily kolem každodenního používání. A právě ty často rozhodují o tom, zda zařízení působí jako dobře promyšlený celek, nebo jen jako další kus techniky na stole.