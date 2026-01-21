Na WhatsApp na webu míří skvělá novinka, kterou jistě každý ocení

Uživatelé webové verze aplikace WhatsApp se po letech čekání konečně dočkají jedné z nejžádanějších funkcí. Podpora hlasových a videohovorů ve skupinách míří i do prohlížeče, což výrazně rozšíří možnosti používání WhatsAppu bez nutnosti instalovat mobilní nebo desktopovou aplikaci.
Podle informací, na které upozornil server WABetaInfo, pracuje společnost Meta na implementaci skupinových hovorů přímo do webového klienta WhatsAppu. Funkce je zatím ve fázi vývoje a není dostupná ani pro běžné beta testery, přesto už je zřejmé, jakým směrem se vývoj ubírá. Hlavním přínosem novinky je možnost připojit se ke skupinovým hlasovým i videohovorům bez ohledu na zařízení, které uživatel používá. Webová verze WhatsAppu se tak funkčně přiblíží mobilním aplikacím i desktopovým klientům pro macOS a Windows. To ocení zejména lidé pracující na sdílených nebo firemních počítačích, kde často nemají oprávnění instalovat další software.
Z dostupných informací vyplývá, že WhatsApp již dříve naznačil podporu volání přes web, ale skupinové hovory byly tehdy jen ve velmi rané fázi vývoje. Nyní se však zaměřuje na plnou kompatibilitu se skupinovými chaty, aby se mohli do hovoru zapojit všichni účastníci bez ohledu na platformu.
Podle WABetaInfo by webová verze WhatsAppu mohla v budoucnu podporovat až 32 účastníků v jednom skupinovém hovoru. Je ale pravděpodobné, že při prvním nasazení bude limit nižší, například osm nebo 16 lidí, než bude funkce dostatečně odladěna pro širší použití.
Kromě samotných hovorů Meta údajně pracuje i na dalších vylepšeních pro webový klient. Ve vývoji jsou například oznámení o příchozích hovorech, sdílené odkazy pro připojení k hovoru nebo možnost hovory plánovat – včetně názvu a popisu. Tyto funkce však mohou dorazit až v pozdější fázi a nemusí být součástí první verze skupinových hovorů na webu. Pokud se vše podaří dotáhnout podle plánů, čeká WhatsApp Web zásadní posun. Z jednoduchého nástroje pro psaní zpráv se stane plnohodnotná komunikační platforma, která zvládne i skupinové hovory bez nutnosti sahat po telefonu nebo samostatné aplikaci.