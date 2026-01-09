WhatsApp na začátku roku pořádně zamíchal kartami. Tyto 3 nové funkce změní skupinové chaty

WhatsApp na začátku roku představuje tři funkce, které se zaměřují na skupinové konverzace. Cílem novinek je zpřehlednit komunikaci, zvýraznit důležité zprávy a zjednodušit organizaci společných aktivit. Nové funkce se začínají postupně objevovat uživatelům po celém světě. První novinkou jsou štítky členů (Member Tags). Ty umožňují každému uživateli nastavit si ve skupině vlastní roli, která poskytne ostatním lepší kontext. Štítky jsou plně přizpůsobitelné a mohou se lišit skupinu od skupiny. Funkce je praktická zejména ve větších skupinách, kde se členové osobně neznají.
Druhou funkcí jsou textové nálepky (Text Stickers). WhatsApp nyní umožňuje proměnit libovolné slovo nebo krátký text na nálepku přímo přes vyhledávání nálepek. Nově vytvořené nálepky lze rovnou ukládat do vlastních sad, aniž by je bylo nutné nejprve odeslat do chatu. To otevírá nové možnosti, jak dát zprávám osobitější a výraznější podobu. Třetí novinkou jsou připomínky událostí (Event Reminders). Při vytváření události ve skupinovém chatu lze nyní nastavit vlastní čas připomenutí pro pozvané účastníky. Funkce pomáhá zabránit zapomenutým schůzkám, večírkům nebo online hovorům a posiluje roli WhatsAppu jako nástroje pro koordinaci skupin. WhatsApp zatím neupřesnil, od jaké konkrétní verze aplikace budu nové funkce dostupné. U WhatsAppu není neobvyklé, že se jednotlivé novinky zavádějí postupně.