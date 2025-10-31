WhatsApp konečně dostane plnohodnotnou aplikaci na Apple Watch! Podívejte se na první screenshoty

Zdá se, že mnohaleté čekání jedné z nejvymydlenějších aplikaci pro Apple Watch se konečně chýlí ke svému konci. WhatsApp totiž začal přes beta program TestFlight uvolňovat první verzi své aplikace pro Apple Watch a i když jde zatím jen o betu, už teď je jasné, že majitelé jablečných hodinek se mají na co těšit.
Nová aplikace umožní číst zprávy, odpovídat na ně, reagovat emotikony, a dokonce posílat hlasové zprávy, přičemž vše samozřejmě přímo z hodinek, bez nutnosti vytahovat iPhone z kapsy. WhatsApp tak dorovnává krok s konkurencí, protože například Telegram už základní funkce na watchOS nějakou dobu nabízejí. Naopak třeba Messenger se z Apple Watch poroučel již před dvěma roky, přičemž nyní je tak možné jen přijímat jeho notifikace, popřípadě na ně jednoduše odpovídat.
Co se týče funkčnosti, aplikace se připojuje k iPhonu, na kterém musí být WhatsApp nainstalovaný, takže nejde o zcela samostatné řešení, u kterého byste si teoreticky vystačili jen s hodinkami. I tak se ale jedná o velký krok kupředu. WhatsApp totiž dosud žádnou oficiální aplikaci pro Apple Watch nenabízel a uživatelé si tak museli vystačit s notifikacemi zrcadlenými z iPhone, které často neumožňovaly plnohodnotnou interakci. Nyní se nicméně zdá, že Meta konečně začala brát ekosystém Apple vážněji a snaží se rozšířit funkce i mimo iPhone. Tedy, jak se to vezme. Přeci jen, kromě ukončení Messengeru na Apple Watch před dvěma roky jej co nevidět ukončí i v rámci aplikace pro macOS.
Zatím není jasné, kdy se dočkáme veřejného vydání, vzhledem k tomu, že se testuje plnohodnotná aplikace, si nejspíš pár měsíců počkáme. To však fanouškům WhatsApp zřejmě příliš vadit nebude. Po letech čekání totiž konečně dostanou jednu z nejžádanějších funkcí, kterou uživatelé žádají snad od první generace hodinek.