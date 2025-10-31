Zavřít reklamu

WhatsApp konečně dostane plnohodnotnou aplikaci na Apple Watch! Podívejte se na první screenshoty

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Zdá se, že mnohaleté čekání jedné z nejvymydlenějších aplikaci pro Apple Watch se konečně chýlí ke svému konci. WhatsApp totiž začal přes beta program TestFlight uvolňovat první verzi své aplikace pro Apple Watch a i když jde zatím jen o betu, už teď je jasné, že majitelé jablečných hodinek se mají na co těšit.

Mohlo by vás zajímat

Nová aplikace umožní číst zprávy, odpovídat na ně, reagovat emotikony, a dokonce posílat hlasové zprávy, přičemž vše samozřejmě přímo z hodinek, bez nutnosti vytahovat iPhone z kapsy. WhatsApp tak dorovnává krok s konkurencí, protože například Telegram už základní funkce na watchOS nějakou dobu nabízejí. Naopak třeba Messenger se z Apple Watch poroučel již před dvěma roky, přičemž nyní je tak možné jen přijímat jeho notifikace, popřípadě na ně jednoduše odpovídat. 

whatsapp apple watch

Co se týče funkčnosti, aplikace se připojuje k iPhonu, na kterém musí být WhatsApp nainstalovaný, takže nejde o zcela samostatné řešení, u kterého byste si teoreticky vystačili jen s hodinkami. I tak se ale jedná o velký krok kupředu. WhatsApp totiž dosud žádnou oficiální aplikaci pro Apple Watch nenabízel a uživatelé si tak museli vystačit s notifikacemi zrcadlenými z iPhone, které často neumožňovaly plnohodnotnou interakci. Nyní se nicméně zdá, že Meta konečně začala brát ekosystém Apple vážněji a snaží se rozšířit funkce i mimo iPhone. Tedy, jak se to vezme. Přeci jen, kromě ukončení Messengeru na Apple Watch před dvěma roky jej co nevidět ukončí i v rámci aplikace pro macOS. 

Mohlo by vás zajímat

Zatím není jasné, kdy se dočkáme veřejného vydání, vzhledem k tomu, že se testuje plnohodnotná aplikace, si nejspíš pár měsíců počkáme. To však fanouškům WhatsApp zřejmě příliš vadit nebude. Po letech čekání totiž konečně dostanou jednu z nejžádanějších funkcí, kterou uživatelé žádají snad od první generace hodinek.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.