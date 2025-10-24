ChatGPT brzy zmizí z WhatsAppu

Společnost OpenAI oznámila, že od 15. ledna 2026 bude v aplikaci WhatsApp ukončena integrace ChatGPT. Důvodem je podle OpenAI změna zásad a podmínek používání ze strany Mety, která WhatsApp vlastní a provozuje. Tímto krokem přijde přibližně 50 milionů uživatelů o možnost využívat ChatGPT přímo v rámci aplikace. OpenAI ve svém prohlášení uvedla, že využívání ChatGPT na WhatsAppu bylo mimořádně populární díky jednoduchosti rozhraní a dostupnosti pro každodenní komunikaci. „Bylo úžasné sledovat, jak více než 50 milionů lidí chatovalo, tvořilo a učilo se s ChatGPT na WhatsAppu,“ uvedla společnost. Dodala však, že kvůli změně pravidel nemůže v této integraci pokračovat.
Uživatelé, kteří chtějí zachovat historii svých konverzací, by si měli včas propojit svůj účet WhatsApp s účtem ChatGPT. To lze provést prostřednictvím kontaktu 1-800-ChatGPT ve WhatsAppu, kde je dostupný odkaz k propojení. Po dokončení tohoto procesu se telefonní číslo propojí s účtem ChatGPT a historie chatů se zobrazí přímo v rozhraní ChatGPT. OpenAI upozorňuje, že po 15. lednu příštího roku nebude možné historii přenést, protože WhatsApp nepodporuje export konverzací. Přestože ChatGPT ve WhatsAppu končí, uživatelé mají nadále přístup k chatbotu prostřednictvím iPhonu, iPadu, Androidu i webového rozhraní. Současně OpenAI představila svůj první webový prohlížeč Atlas, který je zatím dostupný výhradně pro macOS. Atlas je integrován s ChatGPT a v placené verzi nabízí tzv. agentní režim, který umožňuje provádět úkoly, jako je správa panelů, vyhledávání informací nebo automatizace běžných činností při práci s webem.